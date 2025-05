OpenAI : la structure à but non lucratif reste aux commandes

Le 5 mai 2025, OpenAI a annoncé que sa division commerciale transitera vers le statut « Public Benefit Corporation (PBC) », c’est-à-dire une société d’utilité publique du Delaware. Il doit permettre d’équilibrer les intérêts des actionnaires, des parties prenantes et l’utilité publique de l’entreprise.

Un ajustement sous forme de compromis

Pour rappel, OpenAI a été fondée comme une organisation à but non lucratif. Plus tard, quand les travaux du laboratoire sont devenus financièrement prometteurs, cette structure à but non lucratif est restée le chef d’orchestre de l’activité commerciale lancé en 2019.

Plusieurs débats en interne concernant cette orientation commerciale ont fait couler beaucoup d’encre en 2023. Puis, la suite des événements a prouvé qu’OpenAI souhaitait prendre une direction capitalistique. En septembre 2024, Reuters avait révélé qu’il adopterait un nouveau statut commercial. C’est l’option « PBC » qui avait été retenue.

La question était de savoir si la société à but non lucratif conserverait un rôle dans la gouvernance de l’entreprise.

« Nous avons décidé que l’organisation à but non lucratif conserverait le contrôle d’OpenAI après avoir entendu les leaders civiques et engagé un dialogue constructif avec les bureaux du procureur général du Delaware et du procureur général de Californie », déclare Bret Taylor, président du conseil d’administration chez OpenAI.

« L’ONG » contrôlera et sera un actionnaire « important » de la structure commerciale. Comme organisation scientifique, OpenAI ne change pas de cap. « Notre mission est de veiller à ce que l’intelligence artificielle générale (AGI) profite à l’ensemble de l’humanité », vante Sam Altman, cofondateur et CEO d’OpenAI.