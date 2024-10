IFS renforce ses capacités en matière d’IA pour l’industrie

IFS a partagé sa vision de l’intelligence artificielle (IA) pour l’industrie, à l’occasion de la présentation des nouvelles fonctionnalités prévues dans la prochaine version d’IFS Cloud. Cependant, des questions subsistent sur la maturité des entreprises à adopter l’IA.

Dévoilée lors de l’IFS Unleashed, la 24R2 intègre de manière plus poussée les « copilotes » d’IFS dans sa plateforme (ERP, EAM, FSM, CRM et SIRH). D’après l’éditeur, cette avancée permet à l’IA d’obtenir plus d’informations contextuelles à partir des applications de la suite.

Le copilote motorisé à l’IA générative s’accompagne désormais d’une page d’accueil dynamique (Home) qui présente des informations comme l’état des projets, les anomalies détectées et des mesures correctives suggérées.

L’IA générative renforce l’IA pour l’industrie L’intelligence artificielle est omniprésente, mais elle n’est pas nouvelle, lance Christian Pedersen, directeur des produits chez IFS, lors de l’ouverture d’IFS Unleashed. Elle est utilisée depuis des années pour automatiser et optimiser les processus industriels. « Ce n’est qu’avec le buzz autour de la GenAI il y a deux ans que l’imagination s’est libérée. L’IA générative nous a fait comprendre que l’IA pouvait générer des choses – et pas seulement les optimiser », explique-t-il. IFS a beaucoup appris sur ces technologies d’IA générative au cours des deux dernières années. L’éditeur commence à les appliquer aux points forts qu’il juge pertinents d’IFS Cloud. « Notre expertise dans les différents secteurs [industriels], nos modèles de données riches et pointues nous permettent de gérer le streaming de données pour faire de la réalité augmentée, pour automatiser et faire du prédictif », illustre Christian Pedersen. « Nous réunissons tous ces éléments avec de la GenAI, et cela peut libérer un potentiel considérable. » Pour lui, l’IA générative posséderait un large éventail d’applications possible, mais son utilisation dans l’IA pour l’industrie est très spécifique : aucune hallucination ne peut par exemple être tolérée en milieu critique. « Plus important encore, l’IA pour l’industrie s’inscrit dans un contexte », rappelle Christian Pedersen. « Elle comprend votre secteur, votre entreprise, vos données et vos collaborateurs. Lorsqu’elle “génère” des actions, elle le fait dans le contexte des problématiques du monde réel. » Concrètement, IFS est en train de développer plus de 300 cas d’usage industriels et prévoit de livrer au moins 60 cas d’usage validés d’ici la fin de l’année. Lors de la session d’ouverture de son évènement, IFS a fait une démo des capacités d’IA pour l’industrie d’IFS Cloud 24R2. Cette démo était un cas d’usage fictif de planification, de construction et d’exploitation d’un nouveau terminal aéroportuaire, mais avec de vrais clients – comme l’entreprise de recyclage de déchets métalliques Tomra ou l’énergéticien Xcel Energy.