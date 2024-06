ERP : IFS met de l’IA industrielle « dans toutes ses solutions »

Début juin, l’éditeur d’ERP, de FSM et d’EAM dédiés à l’industrie, IFS, annonçait la disponibilité générale de la nouvelle version d’IFS Cloud (24R1). Au cœur de l’annonce, sans surprise : l’intelligence artificielle. Mais pas qu’une IA générative. De l’IA plus « classique » également pour « améliorer l’efficacité opérationnelle et la rentabilité », dixit l’éditeur.

Avec ses algorithmes, IFS se propose d’optimiser le « potentiel des actifs » en minimisant les temps d’arrêt et en prolongeant la durée de vie, de fluidifier la supply chain, et de maximiser l’utilisation des ressources. Le tout avec six grandes familles de cas d’usage de l’IA.

Pierre angulaire de cette stratégie, côté utilisateurs, l’outil « Copilot » servira d’assistant numérique alimenté par l’IA. Il aidera les métiers à interagir avec les applications de la suite et avec les données.

« Mais l’IA ne se limite pas à Copilot », insiste bien Marc Stefani, Presales Business Architect d’IFS en France, dans un échange avec LeMagIT.

Les six grandes familles de cas d’usage de l’IA d’IFS

L’éditeur annonce effectivement d’autres fonctionnalités infusées comme l’analytique, la gestion des transports et des expéditions, l’affectation des techniciens de terrain, ou encore la planification des maintenances.

Dans le vertical Aérospatiale & Défense, une fonctionnalité infusée (Aircraft Release to Service) promet par exemple de détecter automatiquement les composants obligatoires qui manquent sur un appareil, ainsi que les opérations de maintenance en retard.

« L’IA est devenue une couche applicative à part entière et vient se connecter à toutes les solutions. » Marc StefaniIFS France

Au-delà de la mode de l’IA à la ChatGPT (que l’on retrouve d’une certaine manière dans Copilot), ces capacités en matière d’IA se veulent « vraiment pertinentes pour leur secteur [avec] un impact sur les entreprises », avance Christian Pedersen, chief product officer chez IFS. « C’est bien plus qu’une IA générique ; notre approche de l’IA industrielle permet aux clients de gérer efficacement leurs supply chains et d’améliorer leurs opérations », renchérit-il.

D’un point de vue plus global, ces annonces marquent un vrai basculement concret d’IFS dans l’intelligence artificielle. « L’IA se retrouve dans toutes les solutions IFS », confirme Marc Stefani au MagIT, « l’IA est devenue une couche applicative à part entière et vient se connecter à toutes les solutions ».