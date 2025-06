IFS défie SAP dans l’intelligence artificielle industrielle

« Nous voulons être le numéro un des logiciels pour les industriels et être synonymes d’IA industrielle », lance Mark Moffat. Le CEO écossais d’IFS – éditeur d’origine suédoise spécialisé dans les ERP, les logiciels de maintenance des équipements (EAM) et de service sur le terrain (FSM) – place l’intelligence artificielle (IA) au cœur de sa stratégie de croissance.

« L’IA nous rapporte déjà plus de 150 millions d’euros en CA récurrents annuels (ARR) », chiffre Mark Moffat. Ces revenus conséquents s’expliquent par un investissement de plusieurs années comme l’acquisition, il y a dix ans, d’une entreprise française spécialisée dans l’optimisation de la planification.

« Nous nous concentrons sur nos six secteurs d’activité, sur ce que ces clients nous disent des problèmes qui se posent à eux, et nous faisons de notre mieux pour essayer d’y répondre. C’est pareil pour l’IA […]. Nexus Black, par exemple, c’est une demande [de co-innovation] énorme de la part de nos clients », insiste-t-il. « Plusieurs d’entre eux sont maintenant en production. Le bénéfice est quasi immédiat pour ces entreprises ».

Plusieurs types d’IA…

Quand on parle d’IA aujourd’hui, on a tendance à entendre « IA générative ». Or dans l’industrie, même si la GenAI peut avoir des applications, c’est la « bonne vieille IA » (ML, Deep Learning, NLP, etc.) – celle qui a « trois ans », comme aime à plaisanter Luc Julia (inventeur de Siri, directeur scientifique IA chez Renault) – qui apporte le plus de valeur.

IFS fait le même constat. « Je vois l’IA générative comme un moteur pour la communication en langage naturel », confirme le CEO.

Et là encore, l’orientation « très industrie » est un point cardinal. « Nous nous penchons sur les problèmes [verticaux] des clients, alors que de nombreux concurrents se placent dans une optique de LLM avec des capacités horizontales et générales », compare-t-il. « Les LLM “généralistes”, pour moi, c’est la partie de Microsoft et de Teams. C’est l’une des choses que nous explorons dans le cadre de notre partenariat avec eux. Copilot (qui s’améliore constamment) et leurs assistants s’occupent de ce qu’ils appellent le “travail de la connaissance”. Ce n’est pas notre domaine. Nous, nous concentrons sur ce qui touche [derrière] aux assets et sur le travail de terrain ».

« Les LLM “généralistes”, c’est la partie de Microsoft et de Teams. Ce n’est pas notre domaine. Nous, nous concentrons sur ce qui touche aux assets et sur le travail de terrain. » Mark MoffatCEO d'IFS

La GenAI ne représente donc qu’une petite partie de l’équation IA d’IFS. Pour l’illustrer, Mark Moffat prend l’exemple d’agents (humains) qui commencent leur journée en récupérant un van au dépôt.

« Ils regardent leurs applications et ils voient qu’ils ont dix tâches de prévues ». Pour ces missions, l’intelligence artificielle d’IFS va recommander de charger les camionnettes d’une certaine manière. « L’IA compare les travaux en cours avec l’historique de ceux qui ont été effectués des milliers de fois. Elle anticipe ce à quoi je risque d’être confronté et donc l’équipement, comme un type de vis, dont je vais avoir besoin ».

Une autre IA prend le relais pour optimiser l’itinéraire en fonction des conditions de circulation (IFS a un partenariat avec TomTom), de l’urgence d’un besoin, d’un client platinum, etc.

« Et là, imaginez. Vous êtes sur un chantier face à un défaut que vous ne connaissez pas. Vous n’avez qu’à le filmer. Une IA analyse votre film, et une autre vous indique la ou les vidéos (tutos, etc.) faites par des ingénieurs à regarder pour résoudre le problème. Ensuite, si j’ai besoin d’une pièce de rechange, un bon de commande est créé, ce qui se traduit aussi dans la supply chain ».

Dans cet exemple, l’analyse de la vidéo (une fonctionnalité réelle dans IFS) est faite avec de l’IA générative. « Mais tous les autres “trucs” intelligents sont des capacités d’IA plus conventionnelles. L’IA générative joue un rôle, mais il existe encore de nombreuses autres formes d’IA », conclut Mark Moffat.