CX : Zendesk explore de nouvelles tarifications pour explorer l’IA

Comment facturer l’intelligence artificielle ? Cette semaine, les utilisateurs de Zendesk ont découvert une nouvelle réponse à cette question avec une nouvelle forme de tarification.

Cette option qualifiée de « tarification dynamique » par l’éditeur de la suite dédiée à l’expérience client (CX) et employé (EX) est une étape supplémentaire dans la « tarification aux résultats » (le « outcomes-based pricing »)

Concrètement, ce type de tarification ne repose pas sur les coûts de production d’un bien ou d’un service, mais sur le résultat, le gain ou la valeur ajoutée finale générée par l’offre. Pour Zendesk, la tarification au résultat repose par exemple sur le nombre de requêtes résolues.

Tarification dynamique

Avec la tarification dynamique, Zendesk va un pas plus loin. L’éditeur explique que les clients pourront arbitrer et réaffecter leurs budgets entre les agents à base d’IA et les agents humains. Autrement dit, ils pourront investir pour tester les fonctionnalités à base d’IA sans avoir à renégocier leurs contrats basés sur le nombre de sièges.

La manière de tarifer l’IA – en particulier l’IA générative – est un défi pour les éditeurs qui, le plus souvent, ne possède pas leurs propres LLMs. Ils doivent donc trouver un moyen de répercuter les coûts de ces modèles sur leurs clients, tout en leur permettant de les adapter selon leurs besoins, par exemple, pour les périodes de pointe autour du Black Friday.

Toujours dans le CX, Salesforce, par exemple, propose un modèle de tarification pour les centres de contact à 2 $ par conversation gérée par son service Agentforce.

Pour Liz Miller, analyste chez Constellation Research, le coût des bots IA dans le service client reste flou. Ni les clients des solutions ni les éditeurs ne savent réellement combien ils paieront, surtout si l’on compare aux agents humains.