DaaS : Microsoft annonce son propre client léger pour Windows 365 Cloud PC

Microsoft vient de lever le voile sur Windows 365 Link, son client léger conçu pour l’utilisation de son service de postes de travails virtuels en mode cloud (DaaS), Windows 365 Cloud PC.

Petit avec 12 centimètres de côté, l’appareil embarque, en face arrière, deux ports USB-A 3.2, un port USB-C 3.2, un port Ethernet (en plus d’une interface WiFi 6E), un DisplayPort et une prise HDMI. En façade s’ajoutent à cela un port USB-A 3.2 et un connecteur jack. Deux moniteurs peuvent être connectés simultanément.

Les ports USB et l’interface Bluetooth 5.3 peuvent être utilisés pour connecter clavier, souris, casques et webcam.

L’appareil embarque 8 Go de mémoire vive et 64 Go de stockage flash (UFS). Il utilise, selon Windows Central, un processeur Intel non spécifié, animé par une version allégée de Windows CorePC. Une pile logicielle réduite au strict nécessaire pour utiliser des postes de travail complets, mais virtualisés.

L’utilisation de Windows 365 Link nécessitera Entra ID avec SSO et Intune pour l’administration. L’authentification se fera via une clé FIDO2, une clé de passe ou Microsoft Authenticator.

Windows 365 Link est d’ores et déjà disponible en preview, y compris en Allemagne et au Royaume-Uni, mais pas en France. La disponibilité commerciale globale est prévue pour le printemps prochain, à partir de 349 $.

À cela, il conviendra d’ajouter une souscription à partir de 31,3 € HT par mois et par utilisateur pour le PC Cloud ; voire 41,4 € HT pour qui voudrait pouvoir bénéficier de la vidéo pour les conférences Teams, l’offre de base n’offrant que l’audio.

Windows 365 Cloud PC a été annoncé par Microsoft en 2020. Mais une offre d’emploi avait vendu la mèche un an plus tôt.