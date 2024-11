GenAI : la production d’énergie ne suivra pas la demande (Gartner)

Les datacenters sont sous pression. La demande en intelligence artificielle générative explose, et avec elle la demande en ressources qui risquent de mettre les data centers dans le rouge et provoquer des pénuries, avertit Gartner.

Le cabinet d’analystes prévoit en effet que d’ici 2027, 40 % des datacenters dédiés à l’IA seront touchés par des problèmes d’approvisionnement énergétique.

D’après ses prévisions, les serveurs optimisés pour l’IA nécessiteront 500 térawattheures (TWh) par an en 2027. C’est 2,6 fois plus qu’en 2023.

« De nouveaux data centers, plus vastes, sont planifiés pour gérer les volumes colossaux de données nécessaires à l’entraînement et à l’implémentation des grands modèles de langage (LLM) au cœur des applications d’IA générative », explique Bob Johnson. « Mais les pénuries d’énergie qui arriveront à court terme risquent de durer pendant des années, car l’arrivée de nouvelles capacités de distribution et de production prendra du temps. »

Plusieurs hyperscalers, dont Microsoft et AWS, citent l’IA générative comme un des principaux moteurs de leurs croissances actuelles. Or ces entreprises se sont engagées à construire de nouveaux centres de données pour répondre à cette demande. Mais, souligne Gartner, ces infrastructures pourraient être mises en service beaucoup plus lentement que prévu, justement à cause des défis liés à l’énergie.

Vers une hausse des prix de l’IA générative

Les entreprises qui misent sur l’IA générative pour leur transformation doivent intégrer cet état de fait, avertit l’analyste. D’autant que la forte demande en énergie, en plus de créer une pénurie, augmentera significativement le prix de l’électricité. Ce qui se répercutera sur le client final.

« Les grands consommateurs d’énergie collaborent avec les principaux producteurs pour garantir des sources d’approvisionnement à long terme, indépendantes des autres demandes du réseau électrique », resitue-t-il. « En attendant, les coûts d’exploitation des datacenters augmenteront, avec des opérateurs qui utilisent tout leur poids économique pour sécuriser l’énergie dont ils ont besoin. Ces coûts seront répercutés sur les produits et sur les services d’IA générative. »

Pour répondre à cette demande, les sources d’énergie non renouvelables et carbonées pourraient être fortement mises à contribution. Un autre point négatif pour des entreprises – éditeurs et clients – qui visent le « net zero ».

« La vérité, c’est que l’augmentation de l’exploitation des data centers entraînera une hausse des émissions de carbone à court terme », tranche Bob Johnson. « Il sera alors plus difficile pour les opérateurs de centres de données et pour leurs clients d’atteindre les objectifs ambitieux en matière de développement durable et de réduction des émissions de [carbone et de gaz à effet de serre] qu’ils se dont fixés ».