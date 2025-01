Datacenters : le dernier onduleur de Schneider démultiplie l’énergie au m²

Faire rentrer plus d’électricité dans les allées des datacenters depuis moins de surface au sol. Tel est l’objectif du nouvel onduleur Galaxy VXL que Schneider Electric commercialise à présent en remplacement de l’ancien Galaxy VX. Sur 1,2 mètre de large et 1 mètre de profondeur, le nouvel équipement fournit de 500 à 1250 kilowatts aux serveurs. Le précédent leur apportait jusqu’à 1500 kW, mais sur une largeur de 6,2 mètres.

« C’est un record ! Nous sommes très fiers. Nous sommes 30% plus denses que notre plus proche concurrent », se réjouit Pierre Antoine Louvot, directeur régional de l’offre UPS chez Schneider.

Cette année, Eaton, le plus proche concurrent de Schneider Electric sur ce marché, a lancé l’onduleur 9395X. Celui-ci propose une puissance de 1000 à 1700 kW, mais sur une largeur de 3,2 mètres (une seule arrivée pour le courant électrique) ou 3,6 mètres (deux arrivées). Mathématiquement, le Galaxy VXL est effectivement plus dense, puisque trois de ses exemplaires alignés sur 3,6 mètres offriraient 3750 kW.

« L’enjeu est de libérer de la surface au sol pour nos clients, lesquels sont les datacenters privés ou en colocation, les hébergeurs, ainsi que les sociétés qui commercialisent de la surface en salle informatique. Les onduleurs, ce sont des mètres carrés qui ne rapportent rien à nos clients, si ce n’est une fonction utilitaire. Avec le Galaxy VXL, nous libérons des mètres carrés qu’ils peuvent utiliser pour héberger de l’informatique qui, elle, leur rapporte de l’argent », ajoute-t-il, avec le même enthousiasme.

Un onduleur est l’équipement qui, dans un datacenter, régule le courant pour protéger les alimentations des serveurs contre les surtensions ou les variations de tension du réseau électrique public, lesquelles pourraient être fatales aux appareils électroniques. Il est généralement couplé à des batteries qu’il charge lorsque c’est nécessaire et dans lesquelles il puise une énergie de réserve en cas de coupure du courant.

Cet équipement est d’autant plus important que le courant en entrée dans un datacenter est triphasé (monophasé dans les logements et les bureaux), chaque phase ayant sa propre forme d’onde.

« Nous appelons ces modules des Live Swap, c’est-à-dire qu’ils sont extractibles et insérables à chaud, comme des modules Hot Swap ordinaires, mais qu’ils ne présentent pas de risque de choc électrique lors de ces manipulations. En l’occurrence, des arcs électriques peuvent se former lors d’une insertion ou d’une extraction d’un module Hot Swap. Ils sont potentiellement très dangereux, car 1250 kW, cela représente ici presque 2000 ampères ! Les modules Live Swap évitent ce risque », explique Pierre Antoine Louvot.

Pour donner un ordre d’idée, à La Courneuve, en région parisienne, le plus grand datacenter de France, le Paris Digital Park (alias Digital Reality PAR8), qui devrait être opérationnel cette année, est censé offrir 80 MW de puissance électrique pour 43 200 m² de salles informatiques. À Marseille , le même Digital Reality construit un nouveau datacenter géant, MRS5, qui devrait offrir, d’ici à 2026, entre 18 et 22 MW de puissance électrique pour 12 000 m² de salles informatiques. Sur le campus de Gravelines, les quatre datacenters d’ OVHcloud totalisent 50 MW pour 32 000 m² de salles informatiques.

A priori, le rendement maximal n’est pas soutenable dans 100% de cas. Lorsque les serveurs demandent tous en même temps un certain niveau élevé d’énergie, les onduleurs passeraient en mode Double Conversion. Selon les chiffres communiqués par les fournisseurs, le rendement du Galaxy VXL de Schneider Electric tomberait alors à 97,3% et celui du 9395X d’Eaton à 97,5%. Schneider Electric avance que le Galaxy VXL basculerait moins souvent en mode Double Conversion que son concurrent.

Ce rendement serait rendu possible par des techniques de dérivation qui filtrent la forme de l’onde électrique (« qui compensent les harmoniques », dit plus exactement Schneider Electric). Le nom de cette technique n’est pas très clair : les documentations fournies par le constructeur évoquent tantôt « la eConversion », tantôt « le mode ECOnversion ». En tout état de cause, cette technique équiperait tous les onduleurs de la série Galaxy V depuis 2014.

Densifier les onduleurs pour fournir plus d’électricité à l’IA

Au-delà des arguments écologiques et économiques de Schneider, la tendance sur le terrain semble plutôt que les datacenters ne vont pas spécialement réduire la surface au sol occupée par leurs onduleurs. Car la consommation des serveurs croît autant que la densité des équipements de Schneider Electric. À cause de l’IA. Dell commence ainsi à commercialiser des serveurs 2U qui consomment jusqu’à 4,5 kilowattheures, alors que ses modèles antérieurs à l’IA consommaient plutôt 2 kWh.

Certes, ces nouveaux serveurs compensent leur propension à devenir de plus en plus énergivores par un refroidissement liquide qui, lui, consomme beaucoup moins d’électricité que les ventilateurs. Schneider Electric se veut d’ailleurs à la pointe dans ce domaine, aussi. En moyenne des ventilateurs augmentent la consommation des serveurs de 50%, alors que le refroidissement liquide ne l’augmente que de 4%. Mais même dans ces conditions, les baies ont de toute façon besoin de plus d’électricité. Donc d’autant d’onduleurs, mais plus puissants.

C’est bien ce que propose aussi le Galaxy VXL : sur une largeur de 6 mètres, il offre 6250 kilowatts, soit plus de quatre fois la puissance du Galaxy VX pour une surface équivalente. En fin de compte, Le Galaxy VXL rend possible l’installation de serveurs d’IA sans consommer plus de mètres carrés pour les onduleurs.

Il est d’ailleurs à noter que Schneider Electric a publié dans le même temps un rapport à propos de l’impact de l’IA sur la consommation des datacenters. En première approche, ce rapport confirme qu’il faudra faire entrer de plus en plus d’électricité dans les datacenters, au moins jusqu’en 2030, pour alimenter autant de serveurs qu’avant, mais de plus en plus énergivores à cause de l’IA.

Le rapport dessine quatre scénarios. Si le lourd entraînement des modèles fondamentaux se réduit petit à petit au profit de traitements en IA générative, moins consommateurs de puissance de calcul, le marché des datacenters passera d’une consommation mondiale de 100 térawattheures en 2025 à 785 TWh en 2035. Si le rythme d’entraînement des LLM ne faiblit pas, alors la consommation mondiale des datacenters atteindrait 1370 TWh en 2035.

Dans les deux autres scénarios, le rapport prend en compte la pénurie de production d’énergie. Dans ce cas, la consommation mondiale des datacenters pour l’IA générative atteindrait un pic à 595 TWh en 2033, puis baisserait doucement. Le rapport évoque 570 TWh en 2035. Si l’on ne peut pas se passer d’entraîner toujours autant des LLM, alors la consommation mondiale des datacenters atteindrait son pic dès 2030, avec 670 TWh, puis s’effondrerait jusqu’à 190 TWh en 2035.