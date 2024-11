Outillage des agents IA : le standard voulu par Anthropic interroge

Le rival d’OpenAI a présenté le 25 novembre Model Context Protocol ou MCP (protocole de contexte de modèle). MCP correspond à un « standard » ouvert universel (sous licence MIT) pour connecter « sans couture » les systèmes d’IA aux sources de données et aux outils tiers.

Il s’agit d’une architecture client-serveur. Elle fait le lien entre une application – ici nommée un Hôte – qui renferme un client chargé de maintenir la connexion avec des serveurs. Ces serveurs contiennent le contexte : une base de données de documents vectorisés, des outils, ou encore des prompts. L’Hôte permet de se connecter à un grand modèle de langage distant et d’enrichir ses réponses avec des données spécifiques ou lui faire exécuter une tâche via les éléments disponibles depuis les serveurs.

Dans le cas d’Anthropic l’application n’est autre que Claude Desktop, un client permettant d’appeler ses LLM.

Les trois principaux composants de MCP sont la spécification de connexion, des SDK TypeSript et Python, la prise en charge des serveurs MCP par Claude Desktop et le code source des serveurs de base.

La couche de transport entre le client et les serveurs peut s’appuyer sur les protocoles Stdio et SSE (HTTP via Server Send Events). Les appels sont réalisés à l’aide du protocole d’échange de messages JSON RPC 2.0.

Pour l’instant les tutoriels disponibles sont valables pour macOS. L’un d’eux explique comment créer un assistant capable de chercher des informations météorologiques à travers l’API d’OpenWeather. Un autre détaille la manière d’héberger une base de données sur un serveur qui expose des « ressources » (des fichiers textes encodés en UTF-8, dont des documents JSON, XML, des logs ou des binaires : PDF, fichiers audio, images, vidéo, etc.) aux clients en lien avec le LLM.

Anthropic précise que MCP est un logiciel libre et qu’il a pour but d’aider les modèles de fondation à produire de meilleures réponses. Dans la documentation du projet, l’éditeur évoque la personnalisation d’un IDE, d’un chatbot ou encore d’un flux de travail, propulsé à l’IA générative. De manière plus pratique, il s’agit de fournir aux développeurs une méthode unique pour interfacer un LLM à de multiples outils, au lieu de bâtir des connexions spécifiques.

Aussi, un serveur peut être déployé sur la même machine que l’hôte, ce qui permet à l’application d’IA générative de manipuler les fonctions d’un ordinateur en sus de se connecter à un système exposé sur le Web. Cela semble être la base de la fonction « computer use », présentée le mois dernier.

L’introduction de MCP par Anthropic intervient alors que l’IA agentique continue de gagner du terrain sur le marché de l’IA, et que de plus en plus d’éditeurs introduisent des technologies d’agents d’IA autonomes et semi-autonomes.

Les éditeurs manquent encore à l’appel Toutefois, selon Mark Beccue, analyste au sein de l’Enterprise Strategy Group de TechTarget [propriétaire du MagIT], l’introduction d’un standard n’est pas quelque chose qu’un fournisseur isolé peut faire. « Un standard se définit lorsque la communauté s’accorde collectivement sur une méthode commune, dans un esprit collaboratif », explique Mark Beccue. « Ils [les ingénieurs d’Anthropic] ont ouvert le code, mais ils sont les seuls à en parler. Je ne suis pas sûr que cela soit viable ». Anthropic pourrait avoir besoin d’entamer une conversation avec d’autres éditeurs sur ce standard. Toutefois, cela serait préférable si elle émanait d’un groupe tel que l’AI Alliance, qui a été créée par IBM, Meta et d’autres fournisseurs d’IA, pense l’analyste. En effet, la décision serait prise par un groupe de fournisseurs plutôt que par un seul. Anthropic indique dans un billet de blog qu’il s’engage à faire de MCP un projet open source collaboratif, et qu’il souhaite recevoir des retours et encourage les participations. Et c’est sûrement grâce à l’engouement de la communauté que l’éditeur espère imposer son standard. Pour l’heure, neuf contributeurs concourent au projet géré par trois ingénieurs chez la startup largement soutenue par Amazon. Le dépôt MCP est tout de même suivi par 1 600 personnes sur GitHub.