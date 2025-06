Opendatasoft ouvre sa plateforme aux agents IA

Par la modernisation de sa plateforme, Opendatasoft, vise deux objectifs. Il souhaite en simplifier l’expérience utilisateur et l’adapter au développement de différents types de places de marchés.

« L’essentiel des discussions avec nos clients entreprises concerne les produits de données et les marketplaces internes », relate David Thoumas, directeur technique et cofondateur d’Opendatasoft. « Du portail ouvert, nous avons décliné notre offre pour prendre en charge les places de données internes et celles consacrées aux espaces de données servant les besoins d’un écosystème ».

Cela passe, entre autres, par des ajustements de son socle technique. Après le lancement de ses API en v2.1, en 2024, il a poursuivi l’amélioration des fonctions de lignage de données entamées l’année précédente. Opendatasoft a finalisé l’infusion de son moteur de recherche basée sur Elasticsearch. Cette année, il s’est penché sur la recherche au sein des jeux de données, après avoir intégré la recherche vectorielle.

Par ailleurs, il est possible d’exporter les jeux de données au format Parquet, en sus de se connecter à Azure SQL. L’éditeur ne limite plus la jointure de tables à des fichiers de moins de 100 000 lignes.

C’est dans cette même logique qu’Opendatasoft revoit progressivement l’interface utilisateur de différentes briques de sa plateforme. L’année dernière, il a simplifié la gestion visuelle des schémas. En 2025, il a modifié l’UI des processeurs et des formulaires de collectes de données. Sans oublier les exigences de sécurité : l’authentification multifacteur est accessible depuis le 11 juin.

Son autre enjeu est commun à tous les éditeurs de gestion de données : l’IA.

En octobre dernier, il a dévoilé une fonctionnalité de création de cartes et de visuels basés sur un modèle de Mistral AI ou d’OpenAI. Opendatasoft utilise les modèles d’embedding de ces deux fournisseurs pour sa recherche vectorielle.

« Nous avons intégré cette fonctionnalité de recherche sémantique sans surcoût pour nos clients », affirme David Thoumas. « Dans notre activité liée aux places de marché d’interne, où il y a souvent du jargon, un vocabulaire spécifique. La recherche sémantique change la donne ».

Opendatasoft a aussi présenté la génération de vues tabulaires à l’aide des mêmes modèles d’IA. Il souhaite désormais faire de sa plateforme un socle pour les déploiements d’agents IA. L’occasion pour lui d’introduire la préversion d’un serveur MCP.

Un serveur MCP pour exposer les fonctions API d’Opendatasoft aux modèles d’IA Pour rappel, MCP (Model Context Protocol) est un protocole de communication ouvert proposé par Anthropic afin de confier aux grands modèles de langage des outils pour rechercher ou manipuler des données et des fonctions. « Même si les LLM sont très perfectibles, nous commençons à être capables de connecter les IA au monde réel, physique et numérique, ce qui ouvre un large panel de cas d’usage », estime le directeur technique d’Opendatasoft. « De notre côté, nous souhaitons déterminer comment les agents IA et aux applications peuvent profiter de notre plateforme ». Dans cette préversion, le serveur MCP expose quatre outils/fonctions issus de l’API Explore v2.1 d’Opendatasoft. Le LLM peut ainsi accéder à la documentation de l’API, rechercher des jeux de données, filtrer les données qu’ils incluent et les exporter. Lors de sa démonstration, le directeur technique a pu interroger Claude Opus 4 d’Anthropic à partir de Claude Desktop sur les données contenues dans un portail privé. « Le LLM peut exploiter plusieurs fonctionnalités de notre API, dont la recherche par mot-clé, la recherche sémantique et l’écriture de requêtes ODSQL », explique David Thoumas. Pour l’instant, Opendatasoft privilégie l’usage des modèles et l’application d’Anthropic. « Nous sommes en train de tester notre serveur MCP avec des modèles OpenAI et Copilot dans Teams de Microsoft. Actuellement, en matière de raisonnement, de qualité de résultats et de compréhension de notre plateforme, les modèles Claude sont meilleurs », constate le CTO. Le serveur MCP sera in fine ouvert aux LLM et aux applications d’éditeurs tiers. « L’idée, c’est que nos clients puissent choisir leur modèle de prédilection ».