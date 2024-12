Ransomware : un autre mois explosif

En novembre 2024, ransomware.live a compté près de 700 revendications sur des sites vitrine d’enseignes de ransomware. Au total, après l’intégration des cas constatés dans la presse internationale et les corrections des dates de survenue d’attaque, nous comptons 513 cyberattaques et revendications à travers le monde, un nombre record, quoiqu’en retrait par rapport à octobre, réévalué à 581 cas.

Ce niveau de la menace, pour novembre, renvoie à août dernier ou encore décembre 2023, tout en les dépassant. Et cela après quelques mois de calme relatif, entre juin et septembre.

Dans ce tohu-bohu, l’enseigne RansomHub continue de s’imposer comme la principale alternative à un LockBit 3.0 remarquablement discret le mois d’août. Play n’est pas en reste et Akira a décidé de faire un retour en fanfare. Black Basta et Qilin pourraient avoir adopté une logique comparable, même si INC Ranson et Lynx ne manquent pas d’être actifs, de même que Cloak, sans oublier Play ou encore ThreeAM et BlackSuit. Ces trois derniers maintiennent un rythme plus posé que d’autres, mais n’en restent pas moins bien actifs.

L’Amérique du Nord s’inscrit toujours en tête des cas connus, listés à 260, le second chiffre le plus élevé sur un an, derrière octobre (295). L’activité malveillante est stable, sur un mois, dans la région Allemagne-Autriche-Suisse, mais progresse légèrement dans le Benelux et les Nordiques, ainsi qu’en Amérique latine.

En France, la partie visible de la menace recule sur un mois pour revenir au niveau de septembre, mais c’est trompeur : de nombreux incidents survenus en octobre n’ont été découverts qu’en novembre.

Le nombre de demandes d’assistance, pour ransomware, reçues par Cybermalveillance.gouv.fr (hors particuliers) durant le mois de novembre reste étonnamment bas par rapport à 2023 et même 2024 : 65. Il s’inscrit toutefois dans une tendance à la hausse régulière depuis le mois d’août.