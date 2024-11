Gemini pour Workspace : l’assistant IA de Google qui veut booster la collaboration

Gemini speaks french ! L’assistant de Google motorisé à l’Intelligence artificielle générative (GenAI) est désormais utilisable en français et dans cinq autres langues (l’espagnol, l’italien, l’allemand, le portugais, le japonais et le coréen).

Pour la petite histoire, l’annonce a été faite au moment même où le grand concurrent de Google dans l’Intelligence artificielle, Microsoft, présentait les nouveautés de son propre assistant, lors de son évènement annuel Ignite.

Il faut dire que les deux « assistants » intégrés à des suites bureautiques (Office d’un côté, Workspace de l’autre) ont beaucoup de points communs. D’aucuns diraient même « qu’ils se marquent à la culotte ».

Enfin, le troisième Gemini est un ensemble de LLMs maison , déployables et entraînables dans Vertex sur GCP ( le jardin de modèles de Google ), pour les entreprises qui souhaitent faire une GenAI sur mesure, pour des métiers spécifiques, et au-delà du périmètre de Workspace.

Il peut aussi trouver automatiquement des créneaux disponibles dans Calendar, ou augmenter la recherche de documents et de fichiers dans Drive (liste de cas d’usage non exhaustive).

En tout état de cause, les clients français de Google seraient très demandeurs. Ou plus exactement, ils montreraient un fort intérêt pour expérimenter Gemini dans Workspace, d’abord sur certaines fonctions ou dans certaines filiales, avant d’envisager un déploiement à l’échelle – confie Google France.

« Les conseillers peuvent, par exemple, afficher les courriels des clients non lus qui nécessitent une attention particulière. Gemini peut ensuite les aider à rédiger des réponses pertinentes et empathiques dans leur langue de prédilection », illustre Google. Gemini peut aussi générer des FAQ sur une base documentaire, ou, en frontale avec les clients, servir de moteur de recherche avancé qui synthétise les réponses d’un forum utilisateur.

Les Gems

Par défaut, Gemini pour Worskpace utilise trois sources de données : les connaissances acquises lors de l’entraînement du LLM ; les données internes du client (mails, Drive, etc.) ; et des données externes (web). Il est toutefois possible de contraindre le modèle en lui demandant de répondre en ne s’appuyant que sur les documents internes. Une manière de limiter les hallucinations et d’améliorer la pertinence des réponses, par exemple pour des directions juridiques.

Point très intéressant, en particulier pour un déploiement à l’échelle, Gemini pour Workspace permet une logique de persona. Dans le lexique de Google : des « Gems ».

Un « Gem » est un assistant, personnalisé grâce à une fenêtre de contexte et des documents (un mini RAG), qui peut ensuite être partagé avec le reste de l’organisation. Par exemple, un manager peut « créer » un assistant expert en maintenance, avec une base de connaissances techniques, et avec un ton particulier cadré par des prompts. Puis il peut donner accès à ce Gem aux techniciens et à ses agents de support.

Google promet d’ajouter des Gems préconfigurés pour des cas d’usage courants (assistant marketing, assistant pour les ventes, assistant pour le recrutement, copy creator, etc.).