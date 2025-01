Workspace : Google met la pression sur Microsoft en rendant son IA (presque) gratuite

Google a décidé d’intégrer « gratuitement » l’intelligence artificielle générative (GenAI) dans sa suite bureautique, Workspace. Ces fonctionnalités d’assistant (regroupées sous l’appellation Gemini pour Workspace) étaient disponibles sous la forme de modules payants.

Cette stratégie marque donc un tournant et une différence majeure avec son concurrent direct, Microsoft, qui fait payer son assistant intégré à sa suite (Copilot pour Microsoft 365).

Autre ajout, l’outil d’analyses et de synthèse de documents NotebookLM Plus est également inclus, sans surcoût, dans les plans Business et Enterprise.

Une gratuité, relative La « gratuité » n’est en revanche pas totale dans la mesure où Google a procédé dans le même temps à une augmentation des abonnements de base. « Un utilisateur de Workspace Business Standard qui souscrivait auparavant l’option Gemini Business devait payer 32 $ par utilisateur et par mois. Désormais, ce même utilisateur ne dépensera plus que 14 $ » vante Google, qui ajoute que ce prix représente « 2 $ de plus que ce qu’il payait auparavant avec Google Workspace sans Gemini ». Soit une augmentation de 16 % pour ce plan précis qui coûtait précédemment 12 $. Ces tarifs concernent les nouveaux clients. Pour les clients actuels, les prix mensuels seront actualisés le 17 mars 2025 ou à la date de renouvellement du forfait annuel/à durée déterminée.

L’audace de Google Pour Forrester, Google fait en tout cas preuve d’audace. « Jusqu’à l’annonce de Google, les solutions intégrées nécessitaient des licences additionnelles coûteuses. L’audace de Google nous rappelle que les produits peuvent évoluer […] et que les offres [IA] cherchent à se monétiser par d’autres moyens », souligne J.P. Gownder, VP et analyste principal. Cette évolution ne sera en revanche pas un facteur suffisant pour faire basculer le marché d’Office 365 à Google Workspace, continue-t-il. « Malgré l’attrait de Google, l’omniprésence et la qualité de Microsoft 365 restent difficiles à déloger », constate J.P. Gownder. « La migration des documents Microsoft 365, des sites SharePoint et des macros vers Workspace reste un chantier monumental. Et Microsoft 365 et Copilot ont de véritables défenseurs parmi les acheteurs ».