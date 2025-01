Les centres de données représentent la moitié de l’empreinte carbone de l’IT en France

L’ADEME relève fortement son estimation sur la consommation des data centers en France. Ces « usines de la donnée », véritables installations industrielles, représenteraient quasiment la moitié de l’empreinte carbone du numérique (46 % exactement) du pays.

Dans son précédent rapport, il y a un peu moins de deux ans, l’agence gouvernementale attribuait une part de 16 % à ces installations (chiffre qui datait de 2020).

Les terminaux (smartphone, etc.) et le poste de travail représentent toujours la majorité de l’empreinte, mais leur part a fondu, à l’inverse et en proportion, de 80 % à 50 %.

Conseils pour réduire l’impact des datacenters

Si rien n’est fait, l’ADEME s’attend à trois fois plus d’émissions de gaz à effet de serre liées au numérique d’ici 2050.

« Comment réduire alors l’impact environnemental d’une activité destinée à se développer inexorablement ? », questionne l’agence dans un article du numéro de janvier de son magazine dédié au numérique.

« Une piste [pour les centres de données] consiste à réduire l’utilisation d’énergie carbonée et à augmenter celle des énergies renouvelables pour l’alimentation des data centers. […] Autre levier d’action : la promotion du recyclage et du réemploi des composants servant à fabriquer les serveurs », répond l’ADEME.

Une autre idée est « de récupérer et de valoriser la chaleur fatale générée par le fonctionnement des data centers ». Un datacenter à Saint-Denis chauffe par exemple une piscine olympique, 16 000 logements et une ferme sur son toit.

Et en dehors du datacenter ? L’ADEME persiste et signe sur ses recommandations : il faudrait plus de sobriété dans les achats (« résister aux sirènes de la nouveauté » [sic]) et dans les usages (moins de streaming, moins d’appels vidéo, etc.), et plus d’économie circulaire (réparation, recyclage, reconditionnement, etc.).

Et n’utiliser l’IA que quand cela est réellement nécessaire. Un conseil sur lequel l’ADEME risque de revenir beaucoup plus dans son prochain rapport.

(Image source : Nirut Sangkeaw-24Novembers-AdobeStock.com)