IA et droit : d’une IA d’avocats à une IA pour les juges

Selon la startup française spécialisée dans l’IA juridique, Jus Mundi, l’année 2025 devrait marquer un tournant dans la transformation numérique du secteur du droit. Avec une arrivée massive de l’IA.

Il faut dire que le droit se prêterait particulièrement bien à l’automatisation. D’après Goldman Sachs, 44 % des tâches juridiques pourraient être automatisées et exécutées par une IA.

« Si l’adaptation à cette nouvelle technologie [de l’IA] et son adoption resteront très progressives, le développement de solutions adaptées au secteur juridique va s’accélérer », anticipe Jus Mundi. Cette démocratisation devrait permettre « de distinguer les cas d’usage les plus pertinents ainsi que les données à exploiter en priorité ».

L’arbitrage international figure parmi les domaines les plus concernés par l’automatisation via l’IA en général et l’IA générative en particulier.

Ces technologies sont déjà à l’œuvre « pour les petites affaires », que ce soit pour la recherche, la pré-rédaction d’arguments ou de clauses, l’analyse de contenu ou le résumé de certains documents, liste Jus Mundi.

En 2025, elle devrait également prendre en charge les grosses affaires, « passant ainsi d’une IA pour les avocats à une IA pour les juges qui permettra par exemple d’obtenir une vue d’ensemble sur les jugements rendus par les tribunaux français sur des affaires similaires ».

Une transformation à deux vitesses Reste qu’une transformation à deux vitesses se dessine. « Le mouvement vers l’IA générative est déjà très largement opéré dans les cabinets de petite et moyenne taille », souligne Jus Mundi, qui note que « les gros cabinets connaîtront une transformation moins rapide, devant acculturer des équipes plus larges à de nouvelles technologies. » Par ailleurs, leurs bases de données et données clients sont de facto plus denses et donc plus complexes à intégrer, ajoute la startup.