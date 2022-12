Les 4 types de transformation digitale

L’évolution des conditions d’un secteur, les ralentissements économiques ou le désir de devenir plus efficace peuvent amener une entreprise à se lancer dans une transformation numérique. Cependant, toute modification de processus peut être difficile à mettre en œuvre. Les dirigeants doivent donc essayer de rendre la transition aussi douce que possible

En outre, une entreprise peut être amenée à combiner plusieurs types de transformation pour rendre son projet aussi efficace que possible. Mais quels sont ces différents types de transformations ? Il en existe quatre grandes familles

1 – Transformation des processus

L’objectif premier d’une transformation est de rendre les processus internes plus simples et plus efficaces

Une transformation de processus vise à réduire le temps de production ou les délais de traitements, les coûts, les erreurs et/ou la complexité en repensant les stratégies. Les résultats espérés vont de la simplification (ou la suppression) d’étapes, à l’amélioration des reportings en passant par la réduction des erreurs de saisie

Une évaluation des logiciels existants est essentielle pour ce type de transformation opérationnelle. L’introduction de nouveau système lors d’une transformation de processus est donc tentante, mais les dirigeants doivent tenir compte de plusieurs facteurs avant de le faire

Tout d’abord, vous devrez examiner les délais de mise en œuvre et l’urgence du changement. Par exemple, la mise en œuvre d’une nouvelle application peut prendre plus d’un an, ce qui nécessiterait des mesures provisoires pour résoudre les problèmes qui peuvent survenir au cours de cette transition

Deuxièmement, il ne faut pas oublier que les mises à jour des applications SaaS sont fréquentes, de sorte qu’un éditeur peut introduire demain de nouvelles fonctionnalités qui rendent caduc le besoin d’un nouveau logiciel. Regardez donc bien les feuilles de route de vos fournisseurs si vous utilisez des outils cloud

Troisièmement, ce type de transformation peut avoir un impact sur les fournisseurs et les clients. Par exemple, revoir le processus de comptabilité fournisseur peut modifier la soumission et la validation des factures. Une gestion du changement – y compris auprès de vos parties prenantes externes – est donc essentielle