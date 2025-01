HP modernise son offre de PC reconditionnés

L’ADEME ne cesse de le souligner. L’empreinte écologique de l’IT vient prioritairement du matériel. Un axe majeur de réduction de cette empreinte passe par des actions qui peuvent rallonger la durée de vie des équipements, dont une des possibilités est de faire du neuf avec des matériaux recyclés et une autre le reconditionnement.

Les grands constructeurs l’ont bien compris. Ils ont aussi compris qu’un marché B2B était en train d’émerger pour la « seconde vie ».

C’est dans ce contexte « Green IT » que HP a annoncé au CES qu’il allait élargir la gamme de ses produits reconditionnés destinée à répondre aux besoins bureautiques professionnels.

« Ce service contribue à l’atteinte des objectifs environnementaux des entreprises tout en garantissant la productivité de leurs employées grâce à des PC performants », vante HP.

Concrètement, à partir de février 2025, trois nouveaux modèles seront disponibles à l’achat en France : les deux laptops EliteBook 840 G8 et EliteBook 850 G8, ainsi que le PC de bureau EliteDesk Mini 800 G6.

À ces trois références, s’ajoute, uniquement pour les États-Unis, le EliteBook 830 G8.

Une gamme reconditionnée plus moderne

« La gamme se composait jusqu’ici de générations plus anciennes », précise HP France au MagIT, en l’occurrence des laptops G6, G5, G7, et des PC de bureau G5 ou G6.

Ces références sont encore disponibles.

« Pour répondre à leurs exigences RSE, les entreprises cherchent à décarboner leur activité et à réduire l’impact de leur parc informatique », avance pour sa part Grant Hoffman, SVP Operations and Portfolio, HP Solutions. « Afin d’offrir des solutions qui répondent à la fois à leurs exigences en matière de performance et de durabilité, nous proposons désormais une plus large gamme d’appareils et dans un plus grand nombre de pays », résume-t-il.