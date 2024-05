Self-service BI : où placer le curseur ?

La BI, positionnée depuis plus de vingt ans comme une merveille technologique permettant de comprendre, analyser et booster la performance d’une activité, peine parfois à délivrer les résultats escomptés, laissant les dirigeants perplexes ou sceptiques, et pour cause.

Si l’on s’accorde généralement à dire que l’interface en question est une suite de rapports plus ou moins interactifs, il y a débat sur les rôles et responsabilités de chacun pour obtenir ces rapports.

Tout l’enjeu consiste à se mettre d’accord sur les ambitions et la répartition des tâches. Qui est censé fournir quel effort et posséder quelle compétence pour développer ou utiliser quel genre d’interface exactement ?

Que les données utilisées soient internes ou externes (par exemple l’open data), ce service doit être capable de les restituer de façon efficace, ergonomique et attrayante afin d’éclairer les dirigeants et aider à la prise de décision. C’est pourquoi on parle aussi de « système d’information décisionnel » ou « d’informatique décisionnelle ».

« Il s’agit de mettre entre les mains du métier un outil qui permette de répondre aux questions avec un minimum d’effort et de compétences IT. » Salomé SERIEYS Datasulting

D’un point de vue systémique, il est évident que plus le consommateur final sera impliqué dans la préparation du résultat, plus ce résultat sera à son goût. Cependant, tout le monde n’a pas vocation à jouer les jardiniers, commis de cuisine et chefs gastronomiques avant de passer à table.

Du jardin à l’assiette, plusieurs étapes ont été nécessaires avant de pouvoir déguster un plat mijoté. Il a d’abord fallu semer des graines, s’assurer que ces graines poussent et s’assurer de leur qualité, en récolter les fruits et les légumes, isoler ce qui était comestible du reste, le laver, le cuisiner, puis le disposer sur l’assiette.

« Plus le consommateur final sera impliqué dans la préparation du résultat, plus ce résultat sera à son goût. Mais, tout le monde n’a pas vocation à jouer les jardiniers, et les chefs de cuisine. » Salomé SERIEYS Datasulting

Autonomie maximale des utilisateurs qui sont libres d’aller explorer la donnée, la modéliser, l’analyser et la présenter. Ce dispositif est cependant plutôt conçu pour des utilisateurs qui savent manipuler la data et connaissent les impacts d’interroger directement des systèmes source, typiquement des data scientists qui ont besoin de l’intégralité des données disponibles pour construire leurs modèles.

Résultat : Des projets coûteux, aux résultats parfois décalés par rapport aux attentes, et un business qui s’impatiente et cherche des solutions parallèles pour servir ses besoins data.

À l’une des extrémités du spectre : la BI traditionnelle centralisée. Un pôle data qui se charge de tout pour le business. Depuis le recueil des besoins métiers, en passant par la modélisation conceptuelle de données, la validation des calculs d’indicateurs , le développement d’un entrepôt respectant toutes les bonnes pratiques d’alimentation et de stockage (staging, datawarehouse , datamart ), jusqu’à la restitution sous forme de rapports et tableaux de bord que le métier n’a plus qu’à valider et utiliser. La totale.

Des modèles hybrides qui garantissent autonomie et gouvernance

La self-service BI oui, mais dans un souci de cohérence et d’alignement ! Tout le défi consiste donc à bien placer le curseur entre autonomie et contrôle, afin de garantir une suite décisionnelle de qualité, qui inspire confiance, qui soit adoptée par le plus grand nombre, mais qui permette également des analyses ad hoc et évoluer rapidement si nécessaire.

« Trop d’autonomie et les rapports se multiplient sans en assurer la validité et la cohérence. Peu ou pas d’autonomie, et le business développe des solutions alternatives. » Salomé SERIEYSDatasulting

Dans tous les cas, se pose un souci de gouvernance. Trop d’autonomie et les rapports se multiplient sans personne pour assurer la validité des uns et des autres ou la cohérence des rapports entre eux. Peu ou pas d’autonomie, et le business développe des solutions alternatives pour répondre à ses besoins, indépendamment du pôle data qui ne fait donc plus figure de référence.

Une approche consiste à développer, en parallèle, un environnement certifié et un environnement expérimental, chantier, ou « bac à sable ».

L’environnement certifié « verrouillé » par le pôle data contient des objets (tables, jeux de données, rapports) au nombre limité pour commencer, mais qui ont été soumis à des tests et validations strictes. Le business peut donc s’appuyer sur les rapports qui en découlent en toute confiance.

Et si des indicateurs ou angles d’analyse manquent, l’environnement bac à sable donne accès à plus de données. Les utilisateurs métier peuvent soit y réaliser des analyses ad hoc, soit y développer de nouveaux modèles pour intégrer ces données. Si l’exercice le mérite, la logique est formalisée, validée et répliquée dans l’environnement certifié.

Une autre démarche est de fonctionner en mode agile, en constituant des équipes (squads) mêlant experts data et utilisateurs métier. Le but est, d’une part, de développer et de livrer sur des temps plus courts, par itération, et, d’autre part, de prioriser conjointement avec le business. Cela permet notamment d’assurer une création de valeur réelle et rapide et d’enrayer les développements parallèles clandestins du métier qui est directement impliqué dans la priorisation et la réalisation des projets.

Cette méthode est particulièrement adaptée pour une entreprise qui souhaite se faire accompagner par un partenaire data externe, qui a besoin de référents métier pour la compréhension opérationnelle de l’activité.

En outre, le modèle adopté n’est pas figé et peut évoluer au fil du temps, à mesure que les utilisateurs gagnent en maturité dans le domaine.