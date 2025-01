Dell simplifie son portefeuille et mise sur les PC IA pour les professionnels

Dell a annoncé une refonte complète de son offre PC avec le lancement de trois gammes distinctes : Dell, Dell Pro et Dell Pro Max. Si la série Dell vise les usages quotidiens, les Pro et Pro Max s’adressent avant tout aux professionnels.

Ces nouvelles machines embarquent des technologies d’intelligence artificielle, que Dell présente comme un levier clé pour la productivité et la performance des entreprises.

Les modèles Dell Pro sont conçus pour les collaborateurs en mobilité. Selon Dell, ils offrent une autonomie pouvant atteindre 21 heures et intègrent des écrans tandem-OLED qui permettraient de réduire la consommation énergétique tout en améliorant le confort visuel.

De leur côté, les Dell Pro Max se destinent aux professionnels avec des besoins intensifs, comme le rendu 3D, l’analyse de données ou l’entraînement de modèles d’intelligence artificielle. Ces modèles embarquent des cartes graphiques NVIDIA RTX et des processeurs de dernière génération signés Intel, AMD ou Qualcomm.

Ces fonctionnalités visent à simplifier la collaboration et à accélérer le développement de modèles d’intelligence artificielle directement sur PC.

La nouvelle gamme introduit également des outils d’intelligence artificielle conçus pour optimiser les usages professionnels. Parmi eux, Copilot+, une extension qui intègre des assistants dans les applications courantes, et le Dell Pro AI Studio, une plateforme dédiée aux développeurs d’applications IA.

Dell vise la durabilité

Si l’IA générative est énergivore, cette nouvelle gamme met cependant en avant des engagements environnementaux.

Dell a accru l’utilisation de matériaux recyclés et a introduit un design modulaire pour faciliter la réparation des machines. Par exemple, les ports USB-C vissés ou encore les composants interchangeables devraient permettre de prolonger la durée de vie des appareils.

En parallèle, Dell a annoncé son intention de réduire de 50 % l’empreinte carbone de sa chaîne de production d’ici 2030. Un objectif ambitieux qui devra passer par l’amélioration des processus de fabrication et l’utilisation accrue d’énergies renouvelables.

Avec cette restructuration de son offre PC, Dell mise en tout cas sur une clarification de son offre de PC pour les entreprises.

« La stratégie de Dell vise à adopter une dénomination simple et descriptive sur l’ensemble de son portefeuille de PC, de solutions et de services », confirme Pat Moorhead, président de Moor Insights & Strategy, cité par Dell. « Elle apporte une valeur significative aux clients, dans une offre de PC IA complexe et en constante évolution », assure-t-il.

Reste à voir comment ces machines seront effectivement accueillies par un marché qui, d’après Forrester, n’est pas encore mature.