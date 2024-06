Apple Intelligence : la GenAI locale arrive sur iPhone, iPad et Mac

Apple a dévoilé lundi son propre système d’IA générative, Apple Intelligence, et prévoit d’utiliser le modèle de langage étendu ChatGPT d’OpenAI pour transformer son assistant vocal Siri, âgé de 14 ans, en un chatbot conversationnel.

Cette décision, attendue de longue date, a été prise après que le géant de l’électronique grand public a pris du retard dans la course à la GenAI, alors que d’autres grands fournisseurs IT ont pris de l’avance avec des chatbots multimodaux et des assistants personnels numériques alimentés par l’IA.

Fidèle à la tradition de communication utilisée par Apple depuis des décennies, l’entreprise a fortement insisté sur la protection de la vie privée, assurant à ses clients que leurs données personnelles resteraient confidentielles, même lorsque les invites des utilisateurs sont transférées à ChatGPT.

« Avec Apple Intelligence, l’intelligence puissante va de pair avec la confidentialité puissante », a déclaré le PDG Tim Cook lors d’une conférence de presse diffusée en continu, au cours de laquelle il s’est engagé à ce que des experts indépendants puissent inspecter le code et les serveurs du système afin de vérifier la confidentialité. « Nous voulons étendre la confidentialité et la sécurité de votre iPhone au cloud pour débloquer encore plus d’intelligence ».

Apple Intelligence, qu’Apple prévoit de déployer progressivement à l’automne, a été conçu avec un grand modèle de langage (LLM) multimodal. Elle fonctionne sur les derniers iPhone (à partir des 15 Pro et 15 Pro Max) pour traiter les actions impliquant les courriels, les textes, les calendriers, les photos, les notes. Des outils d’assistance à la rédaction seront disponibles dans toutes les applications. Siri en profitera aussi pour gagner une cure de jouvence bienvenue. Les Mac et iPad ne sont pas oubliés, à condition d’être animés par une puce Apple Silicon, à partir des M1.

Pour les informations qui nécessitent un contexte plus large sur le monde en dehors des données personnelles, le système achemine les requêtes vers un cloud privé Apple hébergeant une instance de ChatGPT basée sur GPT-4. Les utilisateurs seront invités à approuver ces demandes sortantes.

« Apple vante ses capacités en matière d’IA locale, ce qui lui confère un avantage considérable sur les autres », a déclaré Andy Thurai, analyste chez Constellation Research. « Étant donné qu’ils possèdent l’écosystème, les téléphones et les puces dans les téléphones, ils peuvent techniquement solliciter les inférences de nombreux modèles d’IA et les faire fonctionner localement sans jamais passer par un cloud extérieur ».

Une place en entreprise Bien qu’Apple soit une société orientée consommateurs, elle est bien présente dans le monde de l’entreprise, ne serait-ce qu’en raison du grand nombre d’employés et de cadres qui utilisent des iPhones pour le travail, a relevé Tim Miner, PDG de By the People Technologies, une société de stratégie en matière d’intelligence artificielle. Pour ces utilisateurs professionnels, un Siri pleinement activé pourrait être l’assistant personnel moderne et compétent que beaucoup ont imaginé pour les chatbots animés par la GenAI. « Mon téléphone peut soudain se transformer en véritable assistant, et je peux demander à Siri : “Combien de personnes ont participé à cet appel ? Envoie un courriel à chacun d’entre eux et associe-les aux notes que nous venons de prendre. Et, au fait, mettez-moi sur un vol à quatre heures” », illustre Tim Miner. « Avec ce genre de choses, nous en arrivons soudain à un point où le téléphone devient vraiment utile ». Toutefois, il estime que ses clients professionnels devront être assurés que leurs données resteront confidentielles : « la grande préoccupation d’Apple, c’est la protection de la vie privée. La question est de savoir comment ils vont s’y prendre […] Ils doivent s’assurer que ChatGPT n’enregistre rien de tout cela, ce qu’ils prétendent faire ».

Apple et ses concurrents Pour certains observateurs, Apple a fait ce qu’il fallait pour rattraper son retard. Mais pour l’essentiel, il a mis au point un système similaire aux outils GenAI de Microsoft (et de son partenaire OpenAI) et de Google, qui ont l’avantage d’être axés sur les données d’entreprise. Microsoft et Google permettent également aux utilisateurs d’exécuter leurs systèmes GenAI sur leurs appareils personnels avec des mesures de confidentialité, a noté Rowan Curran, un analyste de Forrester. « L’approche d’Apple n’est pas fondamentalement différente », relève ainsi Rowan Curran. « Mais c’est très important du point de vue du consommateur, parce qu’Apple est capable de faire passer toutes ces choses par le même système d’exploitation et la même pile matérielle et logicielle ». Rowan Curran voit, dans la collaboration avec OpenAI, un choix pragmatique dans une arène GenAI dans laquelle Google, Amazon et même Microsoft offrent aux utilisateurs un choix de plusieurs modèles linguistiques de grande taille provenant de nombreux fournisseurs différents, ainsi que de leurs propres modèles. La capacité d’Apple à transformer sa position dominante dans les smartphones et les accessoires tels que les Air Pods et l’Apple Watch en une offre séduisante pour les entreprises pourrait dépendre des accords futurs avec les fournisseurs d’applications tiers, notamment Microsoft et Google. « Sur le marché de l’IA générative, il est essentiel de collaborer et d’apprendre de ses pairs et de ses concurrents », estime Rowan Curran. « Je constate une plus grande proximité entre de nombreux fournisseurs IT que ce que je m’attendrais normalement à voir sur un marché comme celui-ci. Je pense donc qu’il y a de la place pour cela ».