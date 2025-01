L’Intelligence DéGénérative : l’actu IT B2B de 2024 en dessins

Dans un monde IT en pleine effervescence, où l’intelligence artificielle générative se taille une place centrale, notre traditionnel recueil annuel « Du Côté Des Bugs – 2024 » offre un regard à la fois critique et humoristique sur les défis, les succès et l’actualité technologiques de l’année écoulée.

Cette 14e édition explore à coup de dessins incisifs, mais aussi avec finesse, les grandes tendances de l’année.

2024 restera comme « l’an deux de ChatGPT ». On s’inquiète toujours des cyberattaques, des coûts du cloud et de VMware, de la souveraineté, des perspectives quantiques, de l’AI Act.

Face aux hallucinations, aux dissolutions, aux irrésolutions, aux réélections qui ont ébranlé 2024, c’est en tout cas la grande question de l’année : « à quoi nous sert l’intelligence, qu’elle soit artificielle ou non ? »

Réponses au fil de ces dessins qui font de ce 14ᵉ album, toujours signé par l’excellent François Cointe, une lecture incontournable (et surtout agréable !) pour les professionnels de l’IT. Et en plus, c’est gratuit.

Quoi de mieux pour bien commencer 2025 ?

Images source : ©François Cointe-LeMagIT