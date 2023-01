Du côté des bugs 2022 : et surtout, mets du vert dans ton métavers

Pour diriger les projets IT, il ne faut pas étudier que les bonnes pratiques, il y a aussi un côté obscur de l’informatique, le côté des bugs… Celui des projets qui patinent, des informaticiens qui s’épuisent et des budgets qui s’enlisent. C’est ce côté qu’explore Le MagIT dans ces guides thématiques en dessins, par la fantaisie et l’humour, en sachant que ce qui est drôle, bien sûr, n’arrive qu’aux autres.

Un regard rétrospectif Les technologies changent et progressent, les hommes, eux, ne changent pas. Se souvenir de ce qui n’a pas marché, c’est anticiper sur ce qui ne marchera pas demain. Aussi, pour se souvenir du temps qui passe et des bugs qui s’effacent, voici pour notre 12e album la rétrospective de l’année 2022 à travers les dessins parus dans Le MagIT.