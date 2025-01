Levée de fonds record : Databricks réunit plus de 15 milliards de dollars

Alors qu’il confirmait en décembre avoir collecté 8,6 milliards de dollars de financement non dilutif auprès de ses investisseurs historiques et quelques nouveaux, Databricks rassemble 10 milliards de dollars… ou plutôt 15.

OpenAI comme source d’inspiration

En sus du retour du QIA, le fonds souverain de l’État du Qatar, ainsi que les apports de Temasek et Macquarie Capital, l’éditeur concurrent de Snowflake note la présence de Meta comme un « investisseur stratégique ».

Toutefois, il s’est inspiré d’OpenAI. Databricks a obtenu un financement supplémentaire de 5,25 milliards de dollars auprès de JPMorgan Chase, Barclays, Citi, Goldman Sachs ou encore Morgan Stanley. D’autres sources ne sont pas listées. « La facilité de crédit comprend un crédit renouvelable non financé de 2,5 milliards de dollars et un prêt à terme de 2,75 milliards de dollars », précise Databricks.

« Ces partenaires [financiers] se concentrent sur le succès à long terme de Databricks et de notre base de clients en croissance rapide », assure Ali Ghodsi, cofondateur et PDG de Databricks, dans un communiqué de presse. « Les entreprises modernisent leur infrastructure de données et d’IA parce qu’elles reconnaissent l’immense potentiel de l’IA générative ».