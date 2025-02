CAO et PLM en cloud : Volkswagen signe avec Dassault Systèmes

Ce partenariat concerne plus particulièrement le déploiement des solutions CAO-PLM Global Modular Architecture (développement et rassemblement des partenaires autour d’une architecture de véhicule commune), « Smart, Safe and Connected » (gestion MBSE avancée), Efficient Multi-Energy Platform (conception d’architecture compatible avec des groupes propulseurs électriques, hybrides et thermiques) et On-Target Vehicle Launch (planification de la production de bout en bout). Elles seront accessibles aux ingénieurs des marques Volkswagen, Porsche et Audi, trois des six marques du groupe.

Rationaliser les traitements de données et les coûts La relation entre Dassault Systèmes et Volkswagen ne date pas d’hier. Selon Pascal Daloz, directeur général de Dassault Systèmes, le groupe automobile a recours à ses logiciels depuis quarante ans. « Nous améliorons le développement de notre environnement informatique de nouvelle génération et ce partenariat avec Dassault Systèmes constitue une étape clé », déclare Hauke Stars, membre du conseil d’administration de Volkswagen Group en charge des systèmes IT, dans un communiqué de presse. « Avec des flux de données cohérents sur lesquels reposent des solutions d’IA, nous permettons à nos équipes de développement et de planification industrielle de réaliser un véritable saut technologique », promet-il. « Parallèlement, nous réduisons nos coûts informatiques de façon durable et accélérons les processus en rationalisant la complexité de nos systèmes et en utilisant des jumeaux virtuels ». C’est presque au mot près le constat fait par Renault après son passage à la 3DEXPERIENCE. Lui aussi a opéré une rationalisation de la conception de ses nouveaux véhicules. Une stratégie qui semble avoir contribué au succès de la Renault 5E-Tech. Volkswagen n’en est pas à sa première étape de modernisation. Le groupe a notamment recours au cloud AWS pour motoriser une partie des services numériques de ses usines.