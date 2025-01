Le Software-Defined Vehicle rebat les cartes dans l’industrie automobile

Le concept du Software-Defined Vehicle prend corps. Lors du CES 2024, les constructeurs automobiles, les équipementiers et leurs partenaires de la Silicon Valley avaient déjà fait la lumière sur les technologies amenées à équiper les voitures au cours des cinq prochaines années. Le CES 2025 était l’occasion d’en suivre les évolutions.

Comme dans le réseau ou le stockage, le software-defined vehicle est un concept visant à contrôler les principales fonctionnalités – et/ou à les améliorer à l’aide de logiciels. En l’adoptant, les constructeurs espèrent découpler les logiciels embarqués du matériel, s’appuyer sur des plateformes centralisées faisant appel à de l’électronique de puissance (des HPC dédiés à l’automobile) et favoriser la connexion permanente entre le véhicule et le cloud.

In fine, il s’agit de vendre des services et des éléments de personnalisation tout au long de la durée de vie d’une voiture. Bref, les constructeurs s’inspirent du modèle Tesla, lui-même dérivé de celui du smartphone. Cette tendance dépasse l’électrification. Si son développement récent est concomitant à l’émergence de la « watture », le logiciel embarqué devient incontournable dans tous types de véhicules, électriques, thermiques et hybrides.

« Les entreprises technologiques cherchent naturellement à collaborer directement avec les constructeurs automobiles (OEM) afin de s’assurer que les architectures SDV développées par ces fabricants intègrent leurs produits », confirme Paul Miller, vice-président et analyste principal chez Forrester Research auprès du MagIT. « Des fabricants de puces comme Infineon, NVIDIA, NXP et d’autres mènent ces discussions, tout comme des éditeurs de logiciels tels qu’AWS, Cerence, Google, Microsoft, QNX et bien d’autres », poursuit-il.

Les constructeurs et ces membres du rang 1 ont pour fournisseurs des fabricants de semiconducteurs, traditionnellement catégorisés dans le rang 2. Certains se contentent de produire les puces, mais de plus en plus les géants comme Qualcomm, Intel ou Nvidia développent des systèmes – des appliances personnalisables – pouvant être embarqués dans les véhicules. Court-circuiter les équipementiers du rang 1 ne serait plus un doux rêve pour ces « silicon vendors », mais déjà une réalité, selon Thomas Cardon.

Le Software-Defined Vehicle, loin d’être une réalité

Toutefois, cela ne rebat pas encore totalement les cartes : les fournisseurs de rang 1 et 2 conservent leur place dans la chaîne de valeur.

« Les OEM automobiles accordent aujourd’hui plus d’importance au choix du matériel et des logiciels utilisés par leurs fournisseurs de rang 1 et 2 qu’auparavant, dans le but de réduire les doublons et le gaspillage », nuance l’analyste. « Les fabricants d’automobiles peuvent exiger que leurs fournisseurs collaborent avec des entreprises de matériel ou de logiciels spécifiques. Cependant, les fournisseurs traditionnels de rang 1 et 2 restent des acteurs clés et s’adaptent pour préserver leur pertinence ».

D’autant que, bien que très présent dans les discours de l’écosystème automobile, le SDV n’est pas une réalité, selon Paul Miller.

« Les constructeurs automobiles (Renault, Ford, Volkswagen, etc.) évoquent le concept de véhicule défini par logiciel, mais sa mise en œuvre nécessitera une réinvention complète des méthodes de conception et de fabrication des nouveaux véhicules par les constructeurs et leurs fournisseurs », estime l’analyste.

Malgré l’engouement autour du SDV, la plupart des constructeurs « ne font que commencer à repenser et sécuriser leurs systèmes, leurs processus de travail, leurs partenariats et leurs véhicules ».

Tesla et quelques acteurs chinois seraient des exceptions. « Nos clients européens sont dans une phase très transitoire », confirme Stefan Buerkle, président de l’informatique interdisciplinaire pour la région Amérique du Nord chez Bosch, lors d’une discussion consacrée à l’avenir du Software-Defined Vehicle au CES 2025.

« L’enjeu est différent de celui de Tesla ou des acteurs chinois. Ces constructeurs historiques doivent gérer des systèmes existants, ainsi que des portfolios de produits bien plus importants, sur tous les segments, de l’entrée au très haut de gamme », ajoute-t-il.

À cela s’ajoutent la nécessité d’adapter les architectures software-defined à tous les types de véhicules, non pas seulement aux plateformes électriques. De fait, en 2024, la vente de véhicules électriques n’a pas été aussi élevée que les autorités et les constructeurs l’espéraient.

Surtout, il semble difficile d’anticiper les besoins technologiques. « Nous sommes habitués à changer de smartphone tous les trois à quatre ans. Une voiture a une durée de vie minimum de 10, 15 ans », rappelle Stefan Buerkle. « Vous devez donc prévoir des besoins en puissance de calcul, en mémoire, en stockage pour activer des fonctionnalités dont vous ne connaissez même pas la nature ! Vous ne connaissez pas la fonctionnalité que vous allez lancer dans cinq ans ou sept ans, mais vous devez vous préparer maintenant ».

Si la face émergée n’est autre que le tableau de bord – les écrans présents dans les véhicules –, mettre à jour des systèmes critiques n’est pas anodin. Et pourtant, le concept de SDV pousse les constructeurs à adopter des pratiques DevOps et Agile, alors qu’ils étaient habitués aux cycles en V.

Il y a un intérêt économique : ne plus recommencer les développements à chaque génération de véhicules.

« Par le passé, les systèmes cockpits et ADAS étaient développés en fonction du cahier des charges de la prochaine gamme de véhicules, puis déployés dans ces différentes voitures à l’aide d’un acteur Tier 1. Et vous recommenciez depuis le début à la prochaine génération », explique Stefan Buerkle.