En 2023, Renault a réalisé un chiffre d’affaires de 52,3 milliards d’euros, en hausse de 13,1 % par rapport à 2022. Sa marge opérationnelle atteignait 8 %. Au premier trimestre fiscal 2024, l’entreprise a enregistré un CA de 11,7 milliards d’euros, en hausse de 1,8 % par rapport à la même période en 2023. Sur ce Q1 2024, il a vendu 549 099 véhicules, soit une hausse de 2,6 %.

Le groupe souligne le succès des gammes Arkana, Megane E-TECH, Austral et Espace E-TECH Hybrid, qui représentent à elles quatre 37 % des ventes du groupe au premier trimestre 2024. Il faut dire qu’à l’instar de la Renault 5 E-TECH, dont la commercialisation devrait commencer dès l’année 2024, Renault a su proposer des designs visuellement attrayants et a relevé le niveau d’équipements.

Pour rappel, le constructeur automobile français avait signé en 2021 un contrat avec le spécialiste de la CAO et du PLM afin de remplacer ses environnements CATIA et ENOVIA V6 déployés sur des serveurs sur site en 2010. Le groupe souhaitait passer l’ensemble des utilisateurs de ces outils sur la plateforme 3DExperience hébergée dans le cloud de 3DS Outscale.

« C’est maintenant avec les nouvelles voitures que RVT va donner sa pleine mesure », poursuit-il. « Pour être clair, je promets à mon patron [Luca de Meo, directeur général de Renault, N.D.L.R.] un gain de productivité de 4 % par an pour le même budget et je dois passer de quatre à sept pour cent dans les années à venir. Nous devons développer la nouvelle Twingo en deux ans ».

Plus de 500 000 composants accessibles depuis une seule plateforme

À la fin de l’année 2021, près de 2 000 utilisateurs avaient accès à des maquettes des véhicules conçus depuis la plateforme, mais le constructeur n’avait pas encore commencé la migration de son existant vers la 3DExperience.

Aujourd’hui, plus de 5 500 utilisateurs ont accès à la plateforme. « Nous avons pratiquement migré toutes les données existantes sur la plateforme. Aujourd’hui, elle accueille plus de 1 800 véhicules et variants de véhicules et plus de 500 000 composants », annonce Gilles Le Borgne. Ces 5 500 utilisateurs sont répartis entre la France, la Corée du Sud, la Roumanie, l’Amérique du Sud et l’Inde. Ils sont responsables de la conception, de la fabrication et de la simulation des véhicules du groupe.

Outre les outils CAO et PLM de Dassault Systèmes, Renault s’équipe des outils MBSE et ALM, mais c’est « classique », selon le CTO. « La puissance des outils que nous avons aujourd’hui permet d’obtenir un backbone complet pour l’ensemble de l’entreprise », avance le CTO de Renault. « J’espère que d’ici trois ans, certains outils de la plateforme seront dans les mains de 19 000 personnes, c’est-à-dire qu’ils équiperont l’entreprise étendue », ajoute Gilles Le Borgne.

Cette migration ne fut pas de tout repos. Renault a subi quelques errances de connexion au début de l’implémentation de cette offre full SaaS. Mais le fait de pouvoir effectuer une montée de version tous les deux mois, de profiter des ajouts fonctionnels sans véritable enjeu apporte un sentiment de robustesse. « Je me souviens des basculements de la V5 vers la V6 et de plans de formation complexes. Désormais, je n’en entends pratiquement plus parler », indique Gilles Le Borgne.

Ce passage au cloud aurait également entraîné un gain de résilience des systèmes. « Nous avons mesuré un MTBC (mean time before crash) de 450 heures et un MTBF (mean time before failure) de 120 heures. Ça n’a pas toujours été comme ça, mais je n’ai jamais bénéficié de résultats comme ceci sur site », assure le CTO.