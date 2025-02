Informatique quantique : déception à court terme, espoirs à long terme

Alors que la start-up française Alice & Bob a levé 100 millions d’euros pour développer un ordinateur quantique qui résiste aux erreurs, le secteur continue de susciter des avis contrastés. Dernier exemple en date, une étude du Boston Consulting Group apporte un éclairage plutôt nuancé sur l’avenir de cette technologie, présentée par beaucoup comme étant « révolutionnaire ». Elle le sera peut-être, mais pas tout de suite, prévient le BCG.

Un secteur quantique résilient

Selon son rapport – intitulé « The Long-Term Forecast for Quantum Computing Still Looks Bright » – le marché du quantique serait résilient.

En 2023, malgré un contexte global marqué par une chute de 50 % des investissements (capital-risque) dans les technologies IT, le secteur du quantique aurait tout de même attiré 1,2 milliard de dollars.

Toujours selon l’étude, les perspectives resteraient prometteuses : d’ici 2040, l’informatique quantique pourrait générer entre 450 et 850 milliards de dollars de valeur économique.