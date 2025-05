Stockage : DataCore rachète StarWind pour entrer dans les succursales

L’éditeur de systèmes de stockage DataCore rachète l’éditeur d’une appliance d’hyperconvergence StarWind. Sorte de Nutanix-bis, StarWind propose une pile système qui gère les machines virtuelles et virtualise le stockage par-dessus les hyperviseurs VMware ESXi, Microsoft Hyper-V ou encore sa propre version de KVM. Fondé en 2008 par un ancien ingénieur responsable du noyau Windows, StarWind revendique près de 64 000 clients dans le monde.

Selon Dave Zabrowski, PDG de DataCore (en photo en haut de cet article), cette acquisition doit permettre à son entreprise d’étendre son catalogue de solutions de stockage aux cas d’usage en succursale, points de vente et autres ateliers de production.

« En combinant nos forces avec l’expertise reconnue de StarWind en matière d’Edge computing, nous pouvons fournir des infrastructures hyperconvergées fiables, qui fonctionnent de façon fluide, depuis les datacenters principaux jusqu’aux sites les plus éloignés. Notre objectif est d'offrir aux entreprises davantage de choix, de contrôle et une gestion plus simple des données, où qu'elles se trouvent », déclare-t-il dans un communiqué.

« La gestion informatique des sites distants, des succursales et des environnements Edge exerce une pression croissante pour faire plus avec moins de ressources. Avec des budgets plus serrés et un personnel sur site limité, les entreprises exigent des plateformes résilientes et à faible encombrement, faciles à déployer et à gérer. La combinaison des capacités de DataCore et StarWind répond directement à ce besoin », explique encore le communiqué.

StarWind, un SDS d’appoint DataCore possédait déjà un système de virtualisation de du stockage, alias SDS (Software-Defined Storage), et il s’agit même de son navire amiral : SANsymphony. Pour autant, ce système est surtout taillé pour les datacenters, puisqu’il consiste à transformer un cluster de serveurs remplis de disques en une grosse baie de stockage en mode bloc. Ce mode bloc autorise ici l’utilisation directe de bases de données SQL et de systèmes de virtualisation des serveurs, avant d’être déclinable en mode fichier ou objet. Respectivement avec les systèmes optionnels vFilO et Swarm, également édités par DataCore. Le système de StarWind intègre quant à lui la virtualisation du stockage avec celle des applications sur une simple paire de serveurs. La solution coûte moins cher qu’une infrastructure pour datacenters et occupe peu d’espace sur site. Les PME et TPE qui incarnent sa clientèle l’utilisent pour exécuter ensemble des applications d’appoint qui ont chacune besoin d’un stockage de données étanche. Ce sont les logiciels des caisses enregistreuses, de la vidéosurveillance, du monitoring des sondes, etc. Désormais, il devrait aussi de plus en plus s’agir d’IA génératives privées.