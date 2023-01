Stockage : DataCore rachète Object Matrix

DataCore, l’éditeur du SDS SANsymphony, rachète Object Matrix, un éditeur qui s’est spécialisé dans les systèmes de stockage de vidéos pour les studios de production. Son logiciel, MatrixStore, souvent distribué avec les logiciels d’Adobe et d’Avid, est notamment utilisé en France par Elephant, qui produit de nombreuses émissions pour les chaînes nationales, par la Française des jeux, ou encore par la chaîne Public Sénat. À l’international, ses clients comprennent Endemol, la BBC, CNN ou encore OCS.

Ce rachat fait partie d’une nouvelle stratégie que DataCore avait initiée en fin d’année dernière et qui consiste à repositionner sa marque sur une multitude de solutions de stockage d’appoint. En clair, au plus proche des utilisateurs, alors que l’éditeur est historiquement un acteur du datacenter.

Baptisée Perifery, cette stratégie s’est concrétisée dans un premier temps par la commercialisation d’une appliance transportable d’un plateau de tournage à un studio de post-production. Il s’agissait en l’occurrence d’un équipement déjà proposé par une filiale de Google, Symply, mais mis à jour avec Swarm, le système de stockage objet dont DataCore s’est rendu propriétaire en 2021.

« Selon les prévisions de Gartner, plus de 50 % des données gérées par les entreprises seront créées et traitées en périphérie d’ici 2025. Perifery a donc vocation à proposer des solutions innovantes qui nous permettront de nous imposer sur les marchés du Edge Computing », a précisé Abhijit Dey, le directeur général des activités Perifery de DataCore, dans un communiqué.

Deux systèmes de stockage objet

De manière relativement ironique, MatrixStore est lui aussi un système de stockage objet. Il était même devenu le concurrent direct de Swarm (anciennement Caringo avant son rachat), dès que celui-ci a intégré les appliances de Symply. Si DataCore et Object Matrix se félicitent désormais chacun d’étendre leur zone de chalandise à la clientèle de l’autre, l’avenir technologique des deux solutions n’est pas très clair.

Selon différents observateurs, il est probable qu’elles fusionnent, puisqu’elles proposent toutes les deux un même accès S3 aux données.

Swarm pourrait bénéficier des passerelles développées autour de MatrixStore pour fonctionner à la fois sur site et en cloud. Il s’agit notamment d’une API à laquelle se connectent déjà les logiciels de production vidéo. MatrixStore s’accompagne aussi d’un logiciel, Vision, qui fait à la fois office de moteur de recherche et d’outil de gestion (partage, archivage…) des contenus. De leur côté, les utilisateurs de MatrixStore pourraient bénéficier de l’élasticité de Swarm, pour étendre plus facilement leur capacité de stockage.

Rappelons par ailleurs que DataCore a aussi racheté un autre système de stockage plutôt bien adapté au Edge : MayaStor, entretemps rebaptisé Bolt. Servant de système de fichiers pour les clusters Kubernetes, Bolt pourrait bientôt s’incarner dans les appliances Perifery, lorsque celles-ci sauront exécuter plusieurs services en même temps, grâce au format container.