De Prolog au traitement de la parole : l’AMU, cette pointure française en IA

« MasallIA ». Le nom antique était-il prédestiné ? La cité phocéenne est en pointe en matière d’intelligence artificielle ; les laboratoires de recherche pluridisciplinaires y sont légion dans une grande variété de domaines.

Si la discipline de l’IA est née à la fin des années 50 durant la conférence de Dartmouth sous l’impulsion de John McCarthy (également inventeur du langage LISP) et Marvin Minsky, il a fallu attendre plusieurs années pour que les premières concrétisations voient le jour. Et celles-ci vont s’accélérer après la création du langage Prolog en 1972 par le français Alain Colmerauer de l’université de Lumilly. Celle-ci deviendra plus tard Aix-Marseille Université (AMU), la plus grande université francophone dans le monde avec près de 80 000 étudiants. Alain Colmerauer créera également en 1984 la société Prologia, laquelle existe encore aujourd’hui.

Pour ce qui concerne l’IA fondamentale et ses applications, on distingue deux entités distinctes au sein de l’AMU : le LIS et le I2M.

Le LIS, ou Laboratoire d’informatique & systèmes, comporte 355 personnes, dont 181 chercheurs et 99 doctorants. L’I2M, ou Institut de mathématiques de Marseille, accueille 130 enseignants-chercheurs, 30 chercheurs du CNRS et 60 doctorants.

« Toutes ces personnes travaillent à l’utilisation de l’IA dans des domaines divers comme l’environnement, la santé, l’archéologie, l’énergie, le transport. Et, ce, de manière pluridisciplinaire avec des spécialistes de ces différents secteurs qui sont issus d’autres instituts spécialisés », précise Mustapha Ouladsine, vice-président de l’AMU responsable de l’IA pour la recherche.

Parmi ces instituts, citons pêle-mêle Archimède (Mathématiques-informatique), Marseille Imaging, NeuroMarseille pour les sciences cognitives. L’institut Cancer & immunologie, l’Institut des Sciences de la Santé publique, l’Institut des sciences de l’Océan. Et d’autres encore. Tout ceci donne un nombre très important de publications (plus de 1300 en 2022 et 2023 pour 714 chercheurs), dont plus de la moitié sont réalisées dans le cadre d’une coopération internationale.

AMU propose dix-sept formations à bac + 3 et quarante-deux à Bac + 5 en lien avec l’IA. Un focus tout particulier est mis sur le domaine de la santé avec quatre axes de recherches spécifiques : Technologies numériques ; données numériques de santé, éthique, droits et usages et pédagogie et santé numérique, en collaboration avec les établissements de santé de la région.

Traitement du langage Un domaine de recherche directement issu du langage Prolog est celui du traitement automatique des langues, sous la conduite de Frédéric Béchet, docteur en informatique et directeur du LIS. Le LIS est un laboratoire multitutelles (CNRS, Université Aix Marseille, Université Toulon, École Centrale Marseille) regroupant plus de 350 personnes entre les sites de Marseille et Toulon. Ses recherches se situent principalement dans le domaine de la modélisation du langage pour la compréhension automatique de la parole. En traitant le langage parlé, ses travaux sont à l'intersection du Traitement Automatique de la Langue Naturelle (TALN) d'une part, et d'autre part du Traitement Automatique de la Parole (TAP). Les thèmes principaux sont la modélisation du langage pour la reconnaissance et la synthèse automatiques de la parole, la compréhension automatique de la parole, le dialogue oral Homme-Machine et l’analyse syntaxique et sémantique robuste. Ces thèmes sont développés à la faveur de trois cadres applicatifs : les serveurs vocaux téléphoniques de dialogue, la fouille de donnée sonore, le traitement robuste de corpus textuels (étiquetage pour la fouille de donnée, résumé automatique). Le LIS est à l’origine de plus de quatre-vingts publications dans ce domaine.