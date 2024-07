Sabotage des lignes Internet françaises en plein Jeux olympiques

Après le sabotage des lignes de TGV, celui des fibres backbone qui véhiculent les communications d’Internet aux quatre coins de la France métropolitaine. De manière coordonnée, dans la nuit du dimanche 28 au lundi 29 juillet, entre 2h00 et 2h30, au moins six segments de cette colonne vertébrale d’Internet sur le territoire ont été sectionnés.

Dans la Meuse, par où passent les flux vidéo des JO collectés par l’Olympic Broadcast Service au Bourget (en région parisienne) et envoyés aux datacenters d’Alibaba à Francfort pour leur rediffusion dans le monde entier.

Dans les Bouches-du-Rhône et la Drôme, sur l’axe qui relie les datacenters parisiens aux datacenters marseillais, d’où les flux partent vers l’Asie via des câbles sous-marins.

Dans l’Oise, où les fibres relient les datacenters parisiens aux datacenters du Nord (OVHcloud, notamment) et aux fibres venues de Hollande ou d’Angleterre par lesquelles arrivent les contenus nord-américains.

Et dans le sud, dans l’Héraut et l’Aude, où les fibres en provenance de Marseille et Paris arrivent près de Montpellier pour repartir vers Barcelone.

Beaucoup de ralentissements, quelques coupures, en plein JO Les fibres backbone – ou fibres dorsales – acheminent le trafic Internet sur le territoire, essentiellement en reliant entre eux les datacenters dans lesquels les opérateurs télécoms interconnectent leurs réseaux régionaux. Si des liens alternatifs existent – par exemple une communication entre Marseille et Paris peut passer par le Moyen-Orient et l’Europe de l’Est – la connexion d’une fibre backbone présente l’intérêt de la meilleure bande passante. Sans fibre backbone, le trafic est dégradé, voire non acheminé en certains endroits. « Très clairement, dans le cadre des JO, il est inévitable de penser à un acte de sabotage. Les axes Paris-Lyon, Paris-Strasbourg, Montpellier-Marseille ont été touchés. Nous avons donc affaire à des actes extrêmement costauds, à des endroits visiblement très, très bien renseignés », commente Nicolas Guillaume, le président du groupe Nasca qui réunit les opérateurs B2B Netalis et ASC. « En ce qui nous concerne, les conséquences sont de légers ralentissements, voire quelques interruptions de service, mais de manière très isolée. La plupart de nos clients ont désormais des liaisons 4G ou 5G de secours avec nos fibres optiques. De plus, nous avons des liaisons de secours entre les datacenters qui empruntent des chemins physiquement séparés, y compris via la Suisse. » « Après, ce sont évidemment les fibres optiques de différents opérateurs nationaux et internationaux qui sont touchés et qui passent dans les fourreaux longue distance de SFR. Donc oui, il y a forcément un impact économique pour beaucoup d’entreprises, mais aussi des coupures de réseaux fixes et de réseaux mobiles dans certaines communes dont le réseau opérateur est plus isolé », analyse-t-il. « Il est à craindre que le rétablissement des connexions prenne des dizaines d’heures, ne serait-ce que parce qu’il y a des constats des services de police et de gendarmerie en cours », ajoute-t-il.