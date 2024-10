« Vous vous demandez peut-être ce qu’une secrétaire d’État peut dire à une assemblée aussi technique », lance Clara Chappaz, secrétaire d’État chargée de l’intelligence artificielle et du numérique (en anglais, langue officielle des conférences « dot »), aux représentants des startups présents dans la salle des Folies Bergères. « Je ne vais pas vous apprendre grand-chose sur les aspects techniques, mais je vais peut-être vous rappeler ce pour quoi nous avons milité et essayer de vous rassurer en vous disant que l’IA reste une très, très grande priorité pour nous [le gouvernement et le président de la République] ».

Et à la secrétaire d’État de rappeler que l’État investit « près de » 2,5 milliards d’euros dans le domaine de l’IA depuis 2018, après la mise en place de sa stratégie nationale. Une stratégie qui aurait, selon ses dires, participé à la popularité de l’écosystème parisien. « Il n’était probablement pas aussi clair il y a 10 ou 15 ans que Paris émergerait comme un grand centre technologique pour l’IA », déclare-t-elle.

« Il n’était probablement pas aussi clair il y a 10 ou 15 ans que Paris émergerait comme un grand centre technologique pour l’IA. » Clara ChappazSecrétaire d'Etat chargée de l'IA et du Numérique, ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche

Clara Chappaz a évoqué la présence de « plus de 1 000 startups » travaillant dans le domaine de l’IA dans la capitale. La secrétaire d’État n’a pas précisé sa source d’information, mais en 2023, le ministère de l’Économie et des Finances listait 600 startups d’IA dans toute la France, dont 76 en IA générative. « [Ces sociétés] attirent des talents du monde entier », dit-elle en faisant référence à Mistral AI, Huggingface et Photoroom tout en oubliant Dataiku.

Or Mistral AI, Huggingface, Photoroom et Dataiku se sont réellement développés à l’aide de fonds américains. Ce ne serait pas incompatible avec la stratégie nationale.

« Nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour vous aider à réussir, pour vous aider à implanter vos entreprises en France si ce n’est pas déjà fait, et pour aider les entreprises françaises à se développer à l’international », ajoute-t-elle.

L’autre partie de la stratégie était d’attirer les entreprises étrangères en France. « Des entreprises comme Google et Meta ont installé des laboratoires de recherche à Paris », note-t-elle.

Le projet de loi de finances pour 2025 rebat les cartes Le budget de la stratégie nationale pour l’IA a été rattaché au plan France 2030 (54 milliards d’euros sur cinq ans pour des projets de R&D). Entre 2018 et 2022, l’État y a consacré 1,5 milliard d’euros. « Certains des dirigeants que j’ai croisés [à dotAI] m’ont dit avoir profité du plan France 2030 », assure la secrétaire d’État. Près de 784 millions d’euros du milliard supplémentaire sont consacrés aux universités afin de former les futurs ingénieurs et chercheurs qui rejoindront les rangs de ces sociétés installées en France. Le reste est dédié à financer des projets dans différents domaines. « Si nous n’avons pas de bons ingénieurs, de bons scientifiques qui peuvent réaliser ce qu’ils veulent réaliser, il n’y a pas d’entreprises d’IA, il n’y a pas d’adoption de l’IA, il n’y a pas de gain de productivité ou de moyen plus rapide de répondre aux grands enjeux […] de la société », affirme Clara Chappaz « Nous voulons vraiment nous assurer que nous maintenons ce lien fort entre la science, l’ingénierie et les affaires. Et c’est pourquoi mon ministère a été attaché à la recherche et aux études supérieures ». Pour rappel, ce rôle était auparavant rattaché au bureau du Premier ministre. La plupart des startups/scale-ups (dont celle développant des systèmes d’IA) bénéficiaient plutôt de crédits d’impôt recherche (CIR, une niche fiscale évaluée à 7,7 milliards d’euros), et surtout du crédit d’impôt innovation (CII) ainsi que du statut de Jeune Entreprise Innovante (JEI). Des aides que le gouvernement Barnier a remises sur la table des négociations au vu de la dette de l’État (3 228,4 milliards d’euros au 27 septembre 2024). Dans la première mouture du projet de loi finance 2025, le CIR est maintenu. Il profite majoritairement aux grands groupes. Le CII et le JEI devraient disparaître en 2025, mais – au vu de leur importance – la décision sera prise au Parlement le 19 novembre 2024. « L’enveloppe de 54 milliards d’euros du plan France 2030 est sanctuarisée. 50 % [de ces financements] sont à destination des startups », déclarait Clara Chappaz auprès de BFM TV, le 11 octobre dernier. Toutes ces jeunes sociétés ne font pas d’IA. En outre, l’État risque de ne pas pouvoir financer davantage les projets des startups en IA. En outre, l’accès déjà limité au supercalculateur Jean Zay, géré par le GENCI, devrait l’être davantage. En effet, les startups et les laboratoires de recherche européens pourront également demander d’accéder au HPC gratuitement, à condition qu’ils entraînent des modèles ouverts. Si Jean Zay est en cours de modernisation, le GENCI ne pousse pas les murs : il dispose d’un peu moins de 3 000 GPU. Quels leviers reste-t-il à l’État ? La diplomatie. Et le « soft power ».