AMD mise sur l'IA avec ses nouvelles puces Ryzen 7000

Cherchant à renforcer sa position concurrentielle sur le marché de l'intelligence artificielle face à Nvidia et Intel, AMD a dévoilé cette semaine une série de puces x86 qui, selon le fondeur, sont les premières à contenir un moteur d'intelligence artificielle intégré.

Le moteur d'IA Ryzen, logé dans les prochaines puces Ryzen 7040, est la première offre qui exploite les accélérateurs de GPU XDNA qu'AMD a acquis lors de son achat de Xilinx. L'un des principaux avantages de cette technologie est qu'elle peut être plus facilement configurée pour une gamme d'applications différentes et s'ajuste automatiquement pour fournir l'efficacité énergétique appropriée.

« Je considère ces [puces dédiées à l'IA] comme le début d'une vague », a déclaré Lisa Su, présidente et directrice générale d'AMD, lors de son discours d'ouverture à la conférence CES la semaine dernière. « Nous avons parlé de l'importance d'avoir le bon calcul pour la bonne application. Et nous avons vu cette importance dans le cloud et ce que nous faisons dans les grands centres de calcul. Maintenant, nous apportons cela aux ordinateurs portables ».

Les puces 7040 gravées en 4 nm sont conçues spécifiquement pour les ordinateurs portables. Elles comportent 25 milliards de transistors et peuvent offrir une autonomie de plus de 30 heures. Ces puces, qui devraient être disponibles dans les ordinateurs portables d'une variété d'équipementiers à partir de mars, seront disponibles dans plus de 200 modèles, a assuré Lisa Su.

AMD affirme que les processeurs Ryzen offrent des performances supérieures de 20 % à celles de la puce M2 d'Apple et sont jusqu'à 50 % plus économes en énergie.

« La série [7040] permettra des expériences de collaboration plus réalistes grâce aux améliorations apportées aux capacités audio et vidéo des puces », a déclaré Lisa Su. « Elle présente également d'autres avantages, comme des performances de jeu en temps réel plus élevées ».

Le nouveau moteur d'IA renforce potentiellement la position concurrentielle d'AMD sur le marché de plus en plus compétitif des puces dédiée à l'IA.

« AMD continue de faire preuve d'une innovation significative et d'ambition commerciale avec ces nouvelles puces », a déclaré Dan Newman, analyste principal chez Futurum Research. Selon lui, le fondeur « profite de cette occasion pour mettre en évidence le potentiel issu de son acquisition de Xilinx. Les nouvelles puces ont certainement le potentiel d'en faire un concurrent plus viable face à Nvidia ».

Le lancement de la série Ryzen 7040 est intervenu un jour seulement après que son grand rival Intel ait lancé ses puces Raptor Lake.

La série 7040 d'AMD, dont le nom de code est Phoenix, est également la première gamme mobile basée sur le design Zen 4 du fondeur. Il s’appuie sur les derniers cœurs de CPU de la société, et les nouveaux modèles d'iGPU RDNA 3.

Lisa Su a également levé le rideau sur la puce Instinct MI300, qui complète la série 7040, une combinaison CPU-GPU conçue pour accélérer les traitements basés sur l'IA. Selon Lisa Su, le MI300 peut réduire le temps nécessaire à un processus de modélisation par inférence de plusieurs mois à quelques semaines.

Enfin, Lisa Su a présenté l'accélérateur IA dédié Alveo V70, conçu pour accroître l'efficacité énergétique dans les cas où les utilisateurs gèrent plusieurs traitements d'inférence.