Et l’IA générative devint quantique

S’il y a bien deux mots qui « buzzent » dans l’IT, c’est bien ces deux-là : informatique quantique et IA. Ce n’est pas pour cela que les Anglais de Secqai les ont mélangés. Mais ils les ont mélangés tout de même en revendiquant « le lancement du premier QLLM (Quantum Large Language Model) au monde » (sic).

Secqai est une startup spécialisée dans le matériel et les logiciels « ultra-sécurisés », souligne son communiqué.

Ce QLLM est le fruit d’un an de recherche qui a aussi abordé le Machine Learning quantique . L’équipe a mis au point un système pour simuler un ordinateur quantique et prendre en charge l’apprentissage par gradient, un concept clé dans la formation des modèles d’IA.

« Ce lancement marque une étape importante dans l’utilisation de l’IA en intégrant l’informatique quantique dans la structure traditionnelle des grands modèles de langage (LLM) pour améliorer l’efficacité, les capacités de résolution de problèmes et la compréhension linguistique », vante Secqai.

Des applications multiples ?

Pour Secqai, les applications possibles vont de la conception de semi-conducteurs, jusqu’à l’identification de schémas récurrents (patterns) cachés dans les standards de chiffrement de cryptage, en passant par le développement de nouveaux matériaux ou de médicaments.

« Nous entrons dans une nouvelle ère où l’IA pourra exploiter la mécanique quantique afin d’améliorer ses résultats », se réjouit Rahul Tyagi, PDG et fondateur de SECQAI.

Le 4 février 2025, l’UNESCO a officiellement ouvert l’année internationale des sciences et technologies quantiques. Rahul Tyagi promet d’utiliser cette fenêtre d’exposition pour continuer à explorer les chevauchements possibles entre le monde de l’IA et celui du quantique, et à les promouvoir – notamment en faisant progresser les cas d’usage.