Avec Seekret, Datadog veut suivre à la trace les API et les services

Fondée à Tel-Aviv en 2020, la startup Seekret s’est spécialisée dans l’observabilité des API. Le jeune éditeur développe une solution disponible en bêta reposant sur le projet eBPF (extended Berkeley Packet Filter). Porté par la Fondation Linux, ce projet consiste à mettre en place un environnement sandbox au sein du kernel Linux permettant d’exécuter des programmes légers sans modifier le noyau du système d’exploitation. Ces programmes sont mis au profit de l’observabilité des applications, de la sécurité et du réseau.

Seekret a adapté cette technologie à la supervision des API. La startup israélienne a développé plusieurs fonctionnalités afin de découvrir automatiquement les API invoquées par un système, de cartographier leurs relations avec d’autres services et d’analyser le trafic entrant-sortant. À l’aide de ces métadonnées, la plateforme doit également pouvoir générer automatiquement des templates de tests et de la documentation.

En outre, Seekret trace les changements de versions des API. En corrélation avec les chaînes CI/CD, la startup propose une solution pour vérifier leur conformité par rapport aux exigences réglementaires, de production et de sécurité. La technologie de la startup est compatible avec le protocole REST et devra prochainement supporter gRPC et le protocole d’Apache Kafka.

Seekret ne terminera pas le développement de cette plateforme. Au début du mois d’août, Datadog a annoncé son acquisition pour un montant inconnu. Depuis sa création, la jeune pousse n’avait réuni qu’un fonds d’amorçage. Cette intervention précoce n’est pas une surprise : l’éditeur new-yorkais aux origines françaises préfère redévelopper les solutions qu’il acquiert plutôt que de miser sur de simples intégrations.

Une meilleure observabilité des API En l’occurrence, Datadog tente de résoudre un enjeu identifié il y a un an et demi. « En soi, nous avions toutes les technologies pour superviser les API, mais nous n’avions pas de solution centralisée ». Renaud BoutetSVP, Product Management, Datadog « En soi, nous avions toutes les technologies pour superviser les API, mais nous n’avions pas de solution centralisée », relate Renaud Boutet, Senior Vice-President Product Management chez Datadog. « Actuellement, l’on peut monitorer les API à l’aide des synthétiques, des traces et des logs, mais les utilisateurs doivent trouver eux-mêmes leur “gold standard”. Nous avions une vision disparate de la notion d’API », ajoute-t-il. C’est la première raison de ce rachat : les 25 collaborateurs en provenance de chez Seekret sont amenés à former l’équipe qui « rationnalisera » la notion d’API chez Datadog. La technologie mise en place par Seekret permet non seulement de superviser les API internes, mais aussi d’observer le trafic des API publiques et externes, selon Renaud Boutet. « Puisque les rythmes de développement sont de plus en plus rapides, beaucoup d’entreprises ne connaissent pas les API qu’elles utilisent et celles auxquelles elles sont exposées », affirme le responsable. « Tout d’abord, il s’agit de réaliser un inventaire en temps réel des interfaces de programmation, puis de notifier les réactions en chaîne si l’une d’entre elles tombe ». « Tout d’abord, il s’agit de réaliser un inventaire en temps réel des API, puis de notifier les réactions en chaîne si l’une d’entre elles tombe ». Renaud BoutetSVP, Product Management, Datadog Le SVP illustre ses propos en évoquant l’hypothétique dysfonctionnement de l’API de paiement d’un partenaire. « Avec les données à notre disposition et la technologie de Seekret, nous serons capables d’indiquer les services impactés par ce problème », anticipe-t-il. Cette fonction d’inventaire d’API est susceptible de nourrir Service Catalog, un portail central censé réunir des informations (appartenance, SLO, latences, erreurs, performances, configurations, relations, etc.) sur tous les services d’une organisation. « Nous sommes en train d’appliquer les principes de Service Catalog aux API. Cela permettra de servir différents usages : la fiabilité, la mesure des performances, et plus tard le maintien de la conformité, de la sécurité ou encore le suivi des coûts des API », prévoit Renaud Boutet. Il s’agit d'établir une « vision de bout en bout » de ces interfaces et des systèmes qui les entourent, là où les plateformes de gestion d’API tels Apigee, Mulesoft ou Axway « n’ont pas accès aux données des services et infrastructures sous-jacents », d’après le responsable. « Avec nos services APM et RUM, nous sommes aussi capables d’observer qui utilise ces interfaces, ce qui n’est pas forcément évident avec une plateforme d’API Management ». D’autant que les API deviennent aux yeux de certaines équipes IT le reflet des fonctionnalités qu’elles proposent à leurs usagers. « Par exemple, des acteurs de la santé ou des assureurs sont des pourvoyeurs de services par API », illustre Renaud Boutet. Datadog se donne neuf mois à un an pour proposer cette observabilité complète des API. Ce qui ne l’empêchera pas, comme à son habitude, de déployer progressivement des solutions reprenant les technologies de Seekret. « Nous allons effectuer plusieurs lancements successifs, mais je suis assez lucide quant au temps nécessaire à la maturité et à l’adoption massive de la solution », indique le responsable. « Nous allons effectuer plusieurs lancements successifs, mais je suis assez lucide quant au temps nécessaire à la maturité et à l’adoption massive de la solution ». Renaud BoutetSVP, Product Management, Datadog