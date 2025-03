IA : CoreWeave s’apprête à acquérir Weights & Biases

CoreWeave n’est pas un nom très connu de ce côté de l’Atlantique. Cet acteur installé dans le New Jersey s’est pourtant rapidement fait reconnaître comme un acteur clé de l’IA. Alors qu’elle avait commencé son activité en proposant des infrastructures pour miner des cryptomonnaies, l’entreprise a pivoté pour mettre ses GPU au service du développement de l’IA générative.

CoreWeave revendique 32 datacenters, plus de 250 000 GPU Nvidia (GB200 NVL72, H200, H100, A100, L40, L40S, A40, RTX A et Quadro) pour 360 mégawatts de puissance cumulée. À la fin du mois de décembre 2024, le fournisseur avait signé des contrats pour accéder à 1,3 GW de puissance électrique. En 2024, il comptabilisait 15,1 milliards de dollars d’obligation de performances restantes, mais également 12,9 milliards de dollars de dettes en décembre dernier. Son chiffre d’affaires a atteint en 2024 1,9 milliard de dollars, en hausse de 737 %, mais pour une perte nette de 863 millions.

CoreWeave propose à la fois les infrastructures et les services managés de base (VM, stockage objet, gestion de flottes GPU Nvidia, outils de supervision, etc.) pour entraîner et déployer des modèles d’IA. Ses services sont principalement exploités par Microsoft, mais aussi IBM, Meta, Cohere, Mistral AI ( pour entraîner Mistral Large ), Datatabricks, Inflection.ai, Stability.AI, ou encore Mozilla.

Weights & Biases, une corde LLMOps à l’arc de CoreWeave

CoreWeave passe la vitesse supérieure en préparant son introduction en bourse. La somme qui sera levée à cette occasion, plus de 3 milliards de dollars selon Reuters, sera directement mise à contribution pour acquérir Weights & Biases (W&B). Le montant du rachat est inconnu. L’opération devrait être conclue au cours de la première moitié de l’année 2025.

W&B est un nom plus connu, tout du moins de la communauté IA. Lancée en 2017, la société basée à San Francisco développe des outils MLOps et LLMOps pouvant être déployés sur AWS, Microsoft Azure et GCP. Elle a levé au total 250 millions de dollars.

Ses solutions sont utilisées par Meta, OpenAI, Salesforce, Nvidia, Samsung, AstraZeneca, Snowflake, Siemens, Toyota Research, ou encore Aleph Alpha. Au total, 1400 entreprises auraient déjà déployé les logiciels Weights & Biases et plus d’un million d’ingénieurs les utiliseraient. W&B compte plus de 180 employés aux États-Unis, en Allemagne, au Japon et au Royaume-Uni.

Sa plateforme inclut trois composants majeurs : W&B Models, pour l’entraînement et le fine-tuning de modèles d’IA ; Core pour explorer/visualiser les données et le comportement des modèles ; et Weave pour l’intégration des modèles et des LLM au sein des applications.

Suivi d’expérimentation, registre de modèles, optimisation des paramètres, évaluation des réponses des LLM… l’offre de l’éditeur est déjà complète et concurrence les solutions offertes par Dataiku, Databricks, H2O.ai ou encore AWS via SageMaker. Pour rappel, Databricks a acquis MosaicML pour 1,3 milliard de dollars afin de proposer des fonctionnalités similaires.

CoreWeave veut ainsi mettre sur pied « une plateforme de bout en bout permettant aux principaux laboratoires d’IA et aux entreprises du monde entier de créer, d’adapter et de déployer des applications d’IA, et de commercialiser plus rapidement des innovations ».

Il ne s’agit pas pour autant de réserver Weights & Biases aux seules infrastructures de CoreWeave.

« Que vous fassiez partie de la communauté CoreWeave depuis des années, ou, que vous soyez un client existant de Weights & Biases, cette collaboration signifie plus », déclare Michael Intrator, CEO de CoreWeave, dans un billet de blog. « Plus de ressources, plus de soutien, plus de possibilités – sans perdre aucune des caractéristiques, des fonctionnalités ou des relations de confiance sur lesquelles vous comptez », ajoute-t-il. « Les clients de Weights & Biases pourront également continuer à déployer leurs charges de travail où ils le souhaitent, que ce soit sur site ou avec le fournisseur d’infrastructure de leur choix », promet le CEO.

« Nous ne sommes pas rachetés par une entreprise géante, mais par une petite organisation qui évolue rapidement, et nous sommes impatients d’entrer dans le vif du sujet », affirme Lukas Biewald, cofondateur et CEO de Weight & Biases.