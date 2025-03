Pas de système d’information prédictif, pas de supply chain résiliente

Face à la multiplication des crises, la résilience des supply chains est un enjeu stratégique pour l’économie. Pourtant, selon une étude menée par France Supply Chain et Sopra Steria Next, les niveaux de maturité des entreprises sur ce sujet resteraient faibles.

Sur une échelle de 4, l’indice global des entreprises françaises interrogées atteint 2,59. Seuls 23 % d’entre elles atteignent un niveau « avancé »… et aucune ne franchit le seuil maximal.

L’un des principaux points faibles résiderait dans le manque de visibilité sur l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement. Seuls 10 % des entreprises déclarent avoir une vision claire, de bout en bout.

Ce flou les expose à encore plus de risques en cas de perturbation.

Un rôle encore sous-estimé des systèmes d’information

Pour améliorer cette visibilité et la globale résilience des supply chains, l’IT et les systèmes d’information jouent un rôle clé, notamment pour améliorer la prévisibilité et la coordination avec les fournisseurs.

Or, là encore, l’étude avance que seulement 15 % des entreprises françaises disposeraient de SI « prédictifs et prescriptifs ».

« Notre étude révèle que la plupart des entreprises sont encore en transition », constate Philippe Armandon, directeur de la practice Excellence des Opérations et Supply Chain chez Sopra Steria Next. « Elles perçoivent la résilience avant tout comme une gestion des risques à court terme, alors qu’elle devrait être envisagée comme une capacité stratégique durable », souligne-t-il.

La majorité des entreprises (58 %) se situeraient à un niveau de maturité faible ou moyen en matière de communication avec leur écosystème. Les échanges de données via API et plateformes collaboratives restent encore minoritaires, limitant la capacité à anticiper et à réagir rapidement aux perturbations.