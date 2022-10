SecNumCloud : S/4HANA atterrit sur OVHcloud avec Sopra Steria

C’est un travail de longue haleine. Et un travail qui commence à prendre forme. En février 2021, Frédéric Chauviré (alors directeur général chez SAP France) officialisait pour la première fois, dans un échange avec l’association des Utilisateurs Français de SAP (USF), l’existence de discussions avec OVHcloud pour porter S/4HANA sur ce cloud souverain.

Ce 3 octobre 2022, OVHcloud annonce une collaboration avec Sopra Steria pour développer « une offre intégrée de bout en bout pour SAP S/4HANA » (sic).

Un S/4HANA pour le service public Pour le moment, ce partenariat prend la forme d’un prototype pour répondre aux « besoins en matière de services financiers et comptables des acteurs du secteur public, des OIV, des OSE et de toutes organisations sensibles aux enjeux de souveraineté de données », dixit OVHcloud. Un démonstrateur « fonctionnel » sera dévoilé lors de la convention de l’USF qui a lieu les 5 et 6 octobre prochain à Lyon. Il s’agit de prouver qu’il est possible d’héberger une application financière SAP sur « des infrastructures qualifiées SecNumCloud » – c’est-à-dire sur l’offre Hosted Private Cloud propulsée par l’hyperviseur vSphere de VMware ou sur des serveurs Bare Metal –, pour le compte d’acteurs du secteur public ou d’organisations vitales pour l’État.

SecNumCloud chez OVHcloud, cloud hybride chez SAP « Ce premier démonstrateur doit aider les organisations à se projeter dans l’exécution de leurs processus financiers avec SAP S/4HANA et Sopra Steria sur OVHcloud », commente pour l’occasion, Sylvain Rouri, Chief Sales Officer d’OVHcloud, dans un communiqué. « Nous souhaitons que cet outil facilite et accélère la prise de décision des entreprises et du secteur public, pour sécuriser leurs données stratégiques sur des infrastructures qualifiées SecNumCloud par l’ANSSI » De son côté, SAP met beaucoup moins l’accent sur les notions de souveraineté et de sécurité que sur le cloud hybride perçu comme un « premier pas vers le cloud ». « Du point de vue de SAP, l’accent est clairement mis sur le cloud-first, et nos partenaires ont la possibilité d’orchestrer simultanément des solutions SAP, tierces, cloud, hybrides et sur site », avance Rudolf Scheipers, VP, responsable de la certification SAP pour les partenaires, dans le même communiqué. « Nous voyons actuellement beaucoup de ces scénarios hybrides comme un premier pas vers le cloud. C’est une compétence que les partenaires doivent être en mesure de gérer, associée à une approche de conseil dans laquelle les clients s’en remettent à leurs fournisseurs de services pour accompagner leur migration vers le cloud. » L’éditeur allemand avait d’abord montré une certaine réticence à proposer S/4 sur d’autres clouds que ceux des hyperscalers (et le sien). Mais certains clients, notamment en France, ont fait preuve d’insistance pour qu’un tel scénario se produise. SAP a donc finalement écouté ces demandes et fait évoluer sa stratégie. D’autant que la fin officielle du support de l’ERP ECC est actée pour 2027 (voire 2030).

Sopra Steria, un partenaire évident pour OVHcloud L’annonce du jour est en tout cas une suite logique, comme une nouvelle étape où « tout s’imbrique ». Dès juin 2021, Octave Klaba, Président du conseil d’administration d’OVH, confirmait que la base de données in-memory SAP HANA débarquerait sur OVHcloud. En septembre de la même année, le fournisseur obtenait la certification « Cloud and Infrastructures Operations », lui octroyant le droit d’héberger des solutions SAP sur ses instances IaaS et de cloud privé en France, en Allemagne et au Royaume-Uni. Le 31 mars 2022, OVHcloud annonçait l’extension de cette certification à l’ensemble de ses datacenters européens, en sus de la conformité TDI (Tailored Datacenter Integration) exigée par SAP pour accueillir SAP HANA sur des serveurs physiques. Dans un premier temps, il était entendu que ce seraient des partenaires qui prendraient à leur charge le déploiement des « packages » logiciels (dont l’ERP) de l’éditeur allemand qui se positionnent au-dessus de la base in memory SAP HANA. C’est justement le cas de Sopra Steria, partenaire de longue date d’OVHcloud et partenaire de SAP « depuis près de 20 ans » (pour reprendre ses propres mots). Sopra Steria a été une des premières ESN à se manifester, en mars, pour réaliser de tels déploiements sur le cloud français. Elle revendique 2 500 consultants SAP spécialisés dans la supply chain, la finance pour le secteur public, l’automatisation « intelligente », l’expérience client, la migration vers le cloud et les solutions SIRH.