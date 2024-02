Cloud & open source : la CNCF tend la main aux « utilisateurs finaux »

« En interne, nous répétons régulièrement que la CNCF repose sur trois piliers : le conseil d’administration, le comité de direction technique (Technical Oversight Committee ou TOC) et nos utilisateurs finaux », relate Taylor Dolezal, responsable de l’écosystème au sein de la CNCF depuis 2022.

« C’est vrai, mais nous n’avions pas d’organe pour donner aux gens de meilleurs moyens pour interagir et nous sommes désormais suffisamment importants en taille pour en nécessiter un ».

La CNCF réunit 173 projets open source supportés par plus de 220 000 contributeurs en 2023, contre 157 projets et 178 000 contributeurs en 2022.

Ce problème, la CNCF pense avoir trouvé un moyen de le résoudre en lançant à la fin de l’année dernière un comité technique consultatif (Technical Adversory Board ou TAB) consacré à ses utilisateurs finaux.

Mieux remonter les besoins de la communauté

Pour l’heure, il rassemble 13 personnes, en provenance d’Apple, de Shopify, de Fidelity Investments, de Boeing, de JPMorgan, d’Adobe inc., de Mercedes Benz Tech Innovation, de Blackrock, du CERN ou encore d’Allianz Direct.

« Le TAB est un point d’ancrage pour la communauté », assure Taylor Dolezal.

Les membres du « End Users TAB » n’ont pas été choisis au hasard. Il s’agit plus particulièrement de représentants des membres platine, or et argent de la CNCF, de personnes désignées par le TOC, d’invités des membres existants et de trois individus « élus par l’ensemble des utilisateurs finaux participants ».

Leurs objectifs et champs d’action ? « Aborder de manière proactive les sujets qui préoccupent les utilisateurs finaux, promouvoir l’adoption de la CNCF par le marché, organiser des réunions pour les utilisateurs finaux, conseiller le conseil d’administration de la CNCF et créer des groupes de travail dédiés à des sujets spécifiques ». Pour ce faire, ils pourront « développer des politiques et des procédures cohérentes » avec leur mission.

« Ici, il ne s’agit pas de diriger les projets techniques, mais de conseiller des approches en fonction des retours de la communauté en matière de simplicité d’utilisation, de fiabilité, de performance, de favoriser l’adoption de technologies comme Kubernetes, OpenTelemetry, Argo, etc. Et de fournir de meilleures informations aux utilisateurs finaux », précise Taylor Dolezal.

Cette initiative traduit un problème de représentativité au sein de la CNCF.

Outre les formations, l’organisation est portée financièrement par les contributions de ses membres, réparties en trois niveaux de contribution (silver, gold, platinum) et en deux catégories principales : fournisseurs et utilisateurs finaux.

Or, certains projets sont parfois critiqués à cause de la trop forte influence des éditeurs membres.

« C’est un écosystème dominé par les fournisseurs. Il y a plus de membres éditeurs et fournisseurs que de membres utilisateurs », reconnaît le responsable de l’écosystème au sein de la CNCF.

Autres enjeux, le foisonnement des projets open source.

« Il y a tellement de projets que certains membres utilisateurs finaux comme Mercedes-Benz, Intuit ou le CERN ont demandé de l’aide », ajoute-t-il.

Pour la CNCF, il s’agit de faciliter l’interconnexion entre ses membres et la communauté au sens large, l’accès à la documentation, à son équipe de recherche, aux formations, aux programmes de certifications et aux conférences.

Les retours des entreprises et des développeurs ont déjà de l’influence sur les feuilles de route des projets. Taylor Dolezal était auparavant un membre du groupe spécial d’intérêt SIG Docs, chargé de la rédaction et du maintien de la documentation de Kubernetes. Il a vu le cycle de mise à jour ralentir au fur et à mesure que les grands groupes ont adopté l’orchestrateur.