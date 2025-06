Workday : encore plus d’agents IA

Technical Writer and Editor

Workday continue d’enrichir sa plateforme d’automatisation Illuminate avec l’ajout de sept nouveaux agents dopés à l’intelligence artificielle. Déployés progressivement d’ici début 2026, ces agents visent à automatiser les processus RH, financiers et de gestion des effectifs. Avec pour objectif, d’alléger les tâches manuelles et accélérer les opérations.

Illuminate (ex-Workday AI) intégrait déjà des agents capables d’agir de manière autonome, sans intervention humaine. Avec cette nouvelle série, l’éditeur élargit l’éventail fonctionnel en couvrant de nouveaux cas d’usage, comme le recrutement ou la gestion des dépenses.

Pour Shane Luke, vice-président de Workday Illuminate, chaque agent est conçu pour répondre à un besoin spécifique qui n’était pas encore couvert par l’éditeur.

Il insiste également sur le fait que ces outils sont « profondément intégrés aux workflows existants de Workday ». En d’autres termes, il ne s’agit pas d’applications séparées à gérer indépendamment, mais bien d’agents intégrés, capables d’interpréter les processus en place, d’analyser les données et d’agir directement dans le flux de travail.

Les agents déjà disponibles dans Illuminate se concentraient principalement sur l’optimisation des processus métier, les audits financiers, la paie, le recrutement ou encore la mobilité des talents. Les nouveaux visent l’identification et le filtrage des candidats pour des postes temporaires, l’analyse de contrats pour repérer les risques ou les clauses critiques, la rédaction automatique de clauses contractuelles, ou encore l’extraction de données comptables depuis des documents.

Workday propose également un agent conversationnel pour l’assistance aux collaborateurs et aux managers, ainsi qu’un agent capable d’examiner les contrats fournisseurs pour détecter d’éventuelles obligations, opportunités de renégociation ou pistes d’optimisation des coûts.

Ces outils seront accessibles dans les modules existants via le « Workday Agent System of Record », un système de gouvernance pensé pour gérer les agents IA internes et tiers. Pour Shane Luke, cette intégration native doit permettre une transition naturelle pour les utilisateurs.

Pour Mickey North Rizza, vice-présidente du cabinet IDC, cette approche de l’IA agentique se distingue par la création de ce système de gouvernance des agents. Elle y voit une « manière pour les entreprises de suivre leurs investissements en matière d’agents IA, tout en les mettant au service de leurs collaborateurs ».

Workday n’est pas seul à se positionner sur ce terrain. Selon une récente enquête IDC menée en Amérique du Nord, 87 % des responsables IT estiment que l’intégration d’agents IA par leurs fournisseurs pourrait leur permettre de supprimer des tâches manuelles ou semi-automatisées dans les 18 mois à venir. Pour Mickey North Rizza, les agents de Workday constituent « une excellente rampe d’accès pour les organisations qui veulent basculer rapidement vers l’IA ».

Les agents d’analyse et de négociation contractuelle sont d’ores et déjà disponibles. L’agent conversationnel dédié aux services RH devrait sortir fin 2025. Quant aux agents pour le sourcing temporaire, l’extraction de données comptables, le suivi terrain et les contrats fournisseurs, ils entreront en phase pilote fin 2025, avant une disponibilité générale début 2026.