Cloud : Microsoft veut affirmer son soutien aux Européens

Microsoft veut affirmer haut et fort qu’il est l’ami des Européens et spécialement en matière de cloud. À l’occasion d’un nouvel ensemble « d’engagements numériques » conçus pour « soutenir la résilience numérique de l’Europe » et protéger la confidentialité des données stockées sur le continent, l’hyperscaler se prépare à augmenter la capacité de ses centres de données européens de 40 % au cours des deux prochaines années. Il nommera aussi bientôt un conseil d’administration local pour superviser les opérations de sa ferme de serveurs dans l’UE.

« Pour cimenter davantage le lien entre Microsoft et l’Europe, à l’avenir, nos opérations de centres de données européens et leurs conseils d’administration seront supervisés par un conseil d’administration européen composé exclusivement de ressortissants européens et fonctionnant en vertu du droit européen », a déclaré Microsoft, dans un récent billet de blog.

Ces plans, parmi lesquels l’arrivée des hyperscalers souverains Bleu en France et Delos Cloud en Allemagne, doivent appuyer la construction par Microsoft d’un vaste écosystème d’intelligence artificielle (IA) et de cloud. Ce billet donne également des détails sur les projets du fournisseur visant à étendre l’empreinte de ses fermes de serveurs dans 16 pays. Cela signifie que la capacité des centres de données européens de Microsoft aura plus que doublé entre 2023 et 2027.

Affirmer son engagement européen dans un contexte géopolitique « volatile » Microsoft cite les inquiétudes liées à la « volatilité géopolitique » comme moteur du déploiement de ses « engagements numériques » et de ses projets d’extension de la capacité de ses centres de données en Europe. « Nous respectons les valeurs européennes, nous nous conformons aux lois européennes et nous défendons activement la cybersécurité de l’Europe. » Brad SmithV-P, Microsoft « Nous reconnaissons que notre activité dépend de façon critique du maintien de la confiance des clients, des pays et des gouvernements à travers l’Europe », indique le message rédigé par le vice-président de Microsoft, Brad Smith. « Nous respectons les valeurs européennes, nous nous conformons aux lois européennes et nous défendons activement la cybersécurité de l’Europe. » Brad Smith poursuit : « en cette période de volatilité géopolitique, nous nous engageons à assurer la stabilité numérique […] [et cela commence] par une expansion de notre infrastructure cloud et IA en Europe, visant à permettre à chaque pays d’utiliser pleinement ces technologies pour renforcer leur compétitivité économique. » La nouvelle arrive plusieurs semaines après qu’une note d’analyste de TD Cowen ait fait surface fin mars 2025. Elle indiquait que Microsoft avait apparemment renoncé à une augmentation, pourtant prévue, de 2 Gigawatts dans la capacité de ses datacenters américains et européens. Le contexte était un refroidissement apparent des relations entre Microsoft et OpenAI. Ce dernier venait de s’être mis en avant dans le projet Stargate des USA et tout le monde semblait espérer que Microsoft viendrait apporter les milliards de dollars qu’OpenAI avait promis sans les avoir. Manifestement, Microsoft n’a finalement pas renoncé à investir lourdement dans les infrastructures cloud et IA. Mais rien ne dit que cela se fera forcément en partenariat avec OpenAI. « Bien que nous puissions accélérer ou ajuster stratégiquement notre infrastructure dans certaines régions, nous continuerons à croître fortement dans toutes les régions. Nous avons ainsi plus augmenté notre capacité en matière de datacenters en 2024 que nous ne l’avions fait auparavant », confiait récemment le fournisseur à nos confrères de ComputerWeekly.