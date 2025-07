L’administration Trump lance un nouveau plan pour l’IA

Ça n’aura pas traîné. OpenAI n’a pas sitôt montré des signes de faiblesses dans la conduite du projet Stargate que le gouvernement Trump est monté au créneau pour redynamiser son plan de suprématie mondiale dans le domaine de l’IA. Baptisé « America’s AI Action Plan » et surtitré « Winning the Race » (« gagner la course »), le nouveau document qui décrit le prochain chapitre de la conquête de l’IA par les USA contient une trentaine de mesures. Parmi celles-ci, l’allègement des contraintes légales qui retarderaient la construction de nouveaux datacenters aux USA.

Et aussi, en filigrane, la récupération à la volée des datacenters Stargate qui commençaient à se construire aux Émirats arabes unis au profit d’une nouvelle doctrine de prolifération de l’IA américaine dans le monde. Une doctrine plutôt offensive.

« Pour réussir dans la compétition mondiale en matière d'IA, les États-Unis doivent faire plus que promouvoir l'IA à l'intérieur de leurs propres frontières. Les États-Unis doivent également encourager l'adoption des systèmes d'IA, du matériel informatique et des standards américains dans le monde entier (...) Les États-Unis doivent répondre à la demande mondiale en matière d'IA en exportant l'ensemble de leur technologie vers tous les pays désireux de rejoindre l'alliance américaine pour l'IA (...) La distribution et la diffusion de la technologie américaine empêcheront nos rivaux stratégiques de rendre nos alliés dépendants de la technologie d’adversaires étrangers », lit-on dans le document.

On ignore à ce stade comment les USA se positionneront face aux pays ou aux entreprises qui utiliseraient, par exemple, le processeur franco-européen Rhea de SiPearl, pour exécuter l’IA du français Mistral. Ou, pire, qui stockeraient leurs données sur des baies de disques Huawei pour les soumettre aux IA chinoises DeepSeek et Qwen.

Une IA pour les alliés, réglementée par les USA Plus bas, le document précise que les USA sont ouverts à une collaboration internationale pour définir des plateformes d’IA standardisées, mais du bout des doigts : « Les États-Unis soutiennent les nations partageant les mêmes idées, qui travaillent ensemble pour encourager le développement de l'IA conformément à nos valeurs communes. Mais trop souvent, ces efforts ont préconisé des réglementations contraignantes, des codes de conduite [entre guillemets dans le texte, NDR] vagues, qui promeuvent des agendas culturels non conformes aux valeurs américaines, ou qui sont influencés par la Chine. » La possession de technologies américaines sera donc fortement recommandée, mais aussi scrupuleusement réglementée : « Les États-Unis doivent imposer des contrôles stricts à l'exportation des technologies sensibles. Nous devons encourager nos partenaires et alliés à suivre les contrôles américains et à ne pas les contourner. S'ils le font, les États-Unis devront utiliser des outils comme le Foreign Direct Product Rule [une loi qui date de la Guerre froide et qui permet aux USA d’interdire aux autres pays de commercialiser certains de leurs produits s’ils ont été fabriqués avec des technologies américaines, NDR] et des droits de douane annexes, pour parvenir à une plus grande harmonisation internationale », dit le texte. Sur le fond, les USA entendent aussi faire la police quant aux contenus des bases de connaissance des IA. Au bénéfice de « la liberté d’expression », le gouvernement américain ne fera affaire qu’avec des IA nettoyées de tous « biais idéologiques ». Le texte précise qu’il faudra « réviser le cadre de gestion des risques liés à l'IA du NIST afin d'éliminer toute référence à la désinformation, à la diversité, à l'équité et à l'inclusion, ainsi qu'au changement climatique. »