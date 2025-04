Broadcom VMware durcit vDefend et abandonne la marque Tanzu dans VCF

Broadcom continue de positionner VMware comme la plateforme de cloud privé d’entreprise globale en ajoutant de nouveaux services vDefend autour de la sécurité de la microsegmentation et en supprimant la marque Tanzu des services de conteneurs intégrés.

La gestion de la ligne de produits VMware par le titan technologique depuis son acquisition en 2023 l’oblige à positionner la pile de virtualisation comme une plateforme complète pour les traitements des entreprises, estime Torsten Volk, analyste chez Enterprise Strategy Group, qui fait maintenant partie d’Omdia.

Le produit phare VMware Cloud Foundation (VCF) a regroupé de nombreuses offres logicielles auparavant disparates en une offre complète, bien que coûteuse, de cloud privé, observe-t-il. Cette rationalisation signifie en fin de compte que les clients ont moins de possibilités d’entrer dans l’écosystème ou de raisons d’y rester.

« S’ils ne gagnent pas avec l’ingénierie de plateforme, ils ne gagnent nulle part », estime Torsten Volk. « Je pense que c’est la bonne décision [étant donné] qu’ils sont en concurrence sur les [services] de cloud privé ».

Ces mises à jour interviennent alors que Broadcom s’apprête à augmenter encore ses tarifs en considérant que le coût minimal de l’abonnement sera celui de 72 cœurs de processeurs.

Ajouts à vDefend

Les dernières mises à jour de vDefend, disponibles dès maintenant, permettent aux clients de générer un rapport sur la sécurité de leur microsegmentation dans leur environnement VCF grâce à la nouvelle fonction Security Segmentation Assessment and Report.

Selon Broadcom, ces rapports suivent jusqu’à 30 jours de trafic réseau, fournissent un score établi par VMware et proposent des suggestions pour améliorer la posture défensive du réseau.

La plateforme de services de sécurité (Security Services Platform), une VM exécutant de nombreux composants vDefend, est désormais proposée en tant qu’appliance virtuelle ouverte à l’installation. Les fonctionnalités de cette dernière version comprennent de nouveaux flux de sauvegarde et de restauration, une nouvelle interface, des alertes et des services de mesure opérationnelle.

« Les praticiens de la sécurité nous disent que les demandes incessantes qui pèsent sur leur temps se traduisent par une demande d’automatisation dans le domaine de la sécurité. » Fernando MontenegroAnalyste, The Futurum Group

Selon l’entreprise, la capacité existante de détection et de réponse du réseau, pour la détection et la réponse aux menaces, fonctionne désormais dans des environnements fermés sans avoir besoin d’une connexion externe.

La suite vDefend est vendue en tant qu’extension de VCF.

La plateforme vDefend a déjà augmenté le nombre d’outils automatisés et de services d’IA au cours des derniers mois, relève Fernando Montenegro, analyste chez The Futurum Group. La complexité et l’échelle des environnements informatiques des entreprises modernes font que de nombreux experts en sécurité demandent davantage d’automatisation et de services intelligents. « Les praticiens de la sécurité nous disent que les demandes incessantes qui pèsent sur leur temps se traduisent par une demande d’automatisation dans le domaine de la sécurité », indique ainsi Fernando Montenegro.