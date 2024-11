Réseau : VMware ajoute de l’IA à ses solutions

Le salon VMware Explore 2024 qui s’est tenu la semaine dernière à Barcelone n’a pas été consacré qu’aux locomotives VCF 9 et Tanzu 10. Le fournisseur Broadcom/VMware a aussi annoncé de nouveaux services d’IA, notamment pour sa gamme de matériels réseau VeloCloud, utilisés comme des passerelles SD-WAN pour interconnecter les différents sites d’une entreprise.

En substance, le nouveau système VeloRAIN (Robust AI Networking) embarqué en option dans ces équipements est un dispositif logiciel qui observe le trafic réseau sur le WAN et détermine tout seul comment ajuster le débit des différents flux pour optimiser leur fonctionnement. La force de ce logiciel est qu’il est capable de comprendre quels flux sont communiqués même lorsqu’ils sont chiffrés.

Selon le fournisseur, il s’agit de ne pas impacter les expériences en visioconférence des salariés présents dans une succursale, alors que celle-ci va certainement se doter d’un nouveau système d’IA qui fera sans cesse appel à des services externes, typiquement pour analyser les flux vidéo ou rapatrier le résultat d’une IA générative.

Broadcom en profite pour commercialiser deux nouvelles appliances réseau, les VeloCloud Edge 4100 et 5100. Le modèle 4100 dispose de 10 connecteurs cuivre RJ45 en 1 Gbit/s et 8 connecteurs optiques SFP+ en 10 Gbit/s. Il supporte de transférer 30 Gbit/s de données et gère 12 000 tunnels. C’est trois fois mieux que le précédent modèle Edge 3000. Le modèle 5100 comprend 2 ports 1 Gbit/s en RJ45, 8 ports 10 Gbit/s en SFP+, 4 ports 25 Gbit/s en SFP28 et 2 ports 40 Gbit/s en QSFP. Il supporte de transférer 100 Gbit/s et gère 20 000 tunnels.