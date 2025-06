Ransomware : un mois de mai qui conforte le recul d’avril

En avril 2025, ransomware.live a compté plus de 390 revendications sur des sites vitrine d’enseignes de ransomware. Au total, après l’intégration des cas constatés dans la presse internationale et les corrections des dates de survenue d’attaque, nous comptons 520 cyberattaques et revendications à travers le monde.

Ce décalage s’explique notamment par le délai de revendication observé chez plusieurs enseignes – de quelques semaines à plusieurs mois.

Ainsi, à ce jour, nous avons pu estimer et/ou confirmer la date de survenue de plus de 28 % des attaques revendiquées en mai 2025, près de 32 % en avril, plus de 30 % en mars, plus de 37 % en février, et plus de 27 % en janvier. Les nouvelles estimations établies nous font relever le compte de cyberattaques et revendications à 505 pour avril, 636 pour mars, 612 pour février 2025, et 556 en janvier.

Pour le groupe Play, nous approchons désormais les 74 % de revendications survenues au cours des douze derniers mois pour lesquelles une estimation de date de survenue est disponible, ou encore 52 % pour Qilin, 68 % pour Safepay, et même 88 % pour Cactus. Pour l’ensemble des cyberattaques revendiquées en 2025, nous dépassons les 31 % de cas dont la date de survenue effective est confirmée ou estimée, pour une moyenne de 33,8 % sur les douze derniers mois.

Nombre de cyberattaques dans le monde, par mois, depuis 2020.

Si l’Amérique du Nord s’inscrit toujours en tête des régions touchées par la menace, son niveau observable a considérablement augmenté dans la région Moyen-Orient et Afrique, avec l’Afrique du Sud en première ligne.

En Europe, la menace observable a de nouveau reculé en mai pour retrouver un niveau comparable à celui de janvier. C’est l’Allemagne qui en a le plus profité. Une demi-surprise car notre voisin a concentré 20 % des cyberattaques avec ransomware observées en Europe au cours des douze derniers mois – contre 11,1 % pour la France.

Cyberattaques dans le monde par mois et par région du monde, au cours des 12 derniers mois.

Depuis la disparition de RansomHub et de Black Basta, Akira compte parmi les enseignes les plus actives, avec un pic à 70 victimes en février 2025, ou encore pas moins de 65 en janvier et avril 2025. Derrière vient Play, régulier avec de l’ordre d’une trentaine de victimes par mois cette année, mais plus de 40 en mai. Qilin pourrait toutefois l’avoir déjà dépassé avec une quarantaine de victime au cours du mois dernier.

En France, la menace apparaît continuer de reculer après les pics de décembre 2024 et du premier trimestre. En mai, Cybermalveillance.gouv.fr a ainsi reçu à peine plus de 120 demandes d’assistance pour cyberattaque avec ransomware (hors particuliers).