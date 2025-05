Informatique quantique : Alice & Bob réitère son attachement à Paris et à l’Europe

La société Alice & Bob, l’un des acteurs français les plus prometteurs du secteur de l’informatique quantique, vient d’annoncer la construction à Paris d’un laboratoire de 4 000 m² dédié à la conception et à la mise au point de ses unités de traitement quantique (QPU).

Ce nouvel espace, dont le coût est estimé à 50 millions de dollars, sera l’un des plus avancés d’Europe pour la fabrication de puces quantiques – dixit la société.

Soutenue par un financement en série B de 103 millions de dollars, la startup fondée en 2020 ancre ainsi le cœur de ses activités de R&D dans la capitale française. « Notre laboratoire de développement produit sera un pilier de l’infrastructure quantique française et un modèle de ce que peut être une technologie de rupture à l’échelle industrielle en Europe », vante Théau Peronnin, CEO d’Alice & Bob.

Ce laboratoire hébergera une salle blanche de nanofabrication pour le prototypage des nouvelles générations de puces quantiques du groupe (Lithium, Beryllium et Graphene). Il intégrera également une ferme de cryostats destinée à faire fonctionner les systèmes quantiques dans des conditions extrêmes, avec 20 réfrigérateurs, qui permettent de descendre à des températures proches du zéro absolu.

L’environnement expérimental sera supervisé par Quantum Machines, spécialiste israélien des systèmes de contrôle hybrides pour calculateurs quantiques.

Cette approche permettrait, selon ses concepteurs, de réduire la complexité matérielle des calculateurs quantiques, et donc leurs besoins en énergie et en composants.

Un attachement à l’Europe

Alice & Bob affirme également une ambition stratégique : faire de l’Europe un pôle majeur du quantique.

François Charbonnier, directeur des investissements chez Bpifrance, voit dans le choix de ce site un « jalon majeur pour l’industrie quantique française » dans la continuité du plan national quantique français.

« En implantant son programme de développement de puces quantiques à Paris, Alice & Bob se positionne – et positionne l’Europe – comme chef de file dans la réalisation de percées technologiques concrètes », vante-t-il, enthousiaste. « Ce laboratoire est l’un des projets les plus innovants au monde », renchérit Itamar Sivan, CEO de Quantum Machines.

Avec deux bureaux, déjà à Paris et à Boston, Alice & Bob emploie 120 collaborateurs début 2025 et revendique des résultats expérimentaux qui concurrencent ceux de Google ou d’IBM. Son architecture de qubits est également utilisée par Amazon. Un succès à confirmer dans les prochaines années, et dont Paris est plus que jamais le centre de gravité technologique.