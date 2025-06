France Quantum 2025 : l’heure est à la création d’un vrai marché

Station F (Paris) – Pour la quatrième année, l’évènement France Quantum a réuni, « sous le haut patronage du président de la République » l’écosystème français de l’informatique quantique. Cette édition 2025 a affiché une ambition européenne – avec des start-ups hollandaises et anglaises – et une mise à l’honneur de l’Allemagne. Elle témoigne surtout d’un virage.

Sur la grande scène de l’évènement, Octave Klaba, fondateur d’OVHcloud et cocréateur de l’évènement avec Damien Gromier (Artefact et serial entrepreneur), confirme que l’informatique quantique est rentrée dans une nouvelle phase. Mais pour lui, il faut aller plus loin. Et plus vite.

Côté utilisateurs, en plus des « sponsors » comme le Crédit Agricole, la DGA ou le CEA, des groupes industriels (Merck, Renault, Airbus), les spécialistes du ferroviaire Deutsche Bahn et la SNCF, et le CNES sont venus témoigner de leur intérêt pour le « quantum ».

« Créer le marché »

« Maintenant, il faut créer le marché », lance-t-il. Comment ? « En mettant autour de la table les start-ups et les clients », le tout « avec l’aide [actuelle] du gouvernement » et plus largement des pouvoirs publics.

« On dit que pour chaque milliard de revenu que génère une entreprise, il faut qu’elle investisse un million pour tester les ordinateurs quantiques [physiques]… Aujourd’hui, on fait ce milliard, donc on s’applique cette règle », continue-t-il. De fait, OVHcloud va se doter de nouvelles machines sur le second trimestre 2025 après avoir acheté sa toute première en 2023.

Le but que revendique Octave Klaba, plus que d’avoir une nouvelle « business unit », est de créer cette synergie avec un OVH Quantum Cloud. « Le terme est marketing », concède lui-même le dirigeant, qui fait la promotion de ce « cloud » en le présentant plus comme une place de marché où il est possible de venir consommer des ressources quantiques en « pay as you go ». Et donc, pour les startups, de séduire des clients.

« Je le répète souvent, mais pour durer il faut du chiffre d’affaires. À chaque fois que je vois une entreprise avec une super technologie [quantique], je leur demande : “c’est qui votre premier client ?”. Sans revenus, vous ne survivrez pas. », insiste Octave Klaba en évoquant son histoire personnelle d’entrepreneur, qui a commencé presque sans capital, et a fait, dès le début, reposer le financement d’OVHcloud sur la vente de ses produits.