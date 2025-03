Quand l’informatique quantique sera-t-elle opérationnelle ? Ça dépend…

L’informatique quantique marque une rupture avec l’informatique traditionnelle. Contrairement aux bits classiques, qui ne peuvent prendre que les valeurs 0 ou 1, les bits quantiques (qubits) exploitent le phénomène de superposition. Ils peuvent prendre plusieurs états à la fois (et donc plusieurs valeurs) jusqu’à leur mesure. L’informatique classique repose sur un autre principe, bien établi, mais à l’explication encore imparfaite, l’intrication.

Cette complexité ne se limite pas aux principes fondamentaux de cette nouvelle famille informatique. On la retrouve également dans son marché naissant, et dans la diversité de ses acteurs.

Où en est l’informatique quantique aujourd’hui ?

Par exemple, il n’existe pas de chiffre officiel sur le nombre d’ordinateurs quantiques en service. Les estimations évoquent quelques centaines d’unités à travers le monde. Des entreprises comme D-Wave, IBM, IonQ et Quantinuum figurent parmi les principaux acteurs à avoir déployé des machines quantiques. En France, on peut également citer Quandela, Alice&Bob ou encore Pasqal.

Actuellement, ces « solutions quantiques » sont accessibles soit dans le cloud soit, plus rarement, en installation sur site.

Pour Martina Gschwendtner, consultante chez McKinsey & Co., les entreprises et les industriels utiliseront principalement les infrastructures quantiques cloud à la demande. Inversement, les institutions académiques et de recherche privilégieront des déploiements sur site.

IBM, par exemple, propose un modèle d’accès mutualisé via le cloud. Depuis 2016, Big Blue dit avoir mis en ligne plus de 75 ordinateurs quantiques, dont une dizaine sont accessibles à tout moment, chiffre Scott Crowder, vice-président de l’adoption quantique chez IBM.

L’usage sur site reste plus limité. IBM a installé quelques machines dédiées chez des clients comme Cleveland Clinic, la Plateforme d’Innovation Numérique et Quantique du Québec (PINQ²) et le Riken Center for Computational Science au Japon.

Une autre approche repose sur des systèmes modulaires. Elle permet aux entreprises de composer elles-mêmes leurs « ordinateurs ». C’est la stratégie de Q-Ctrl, qui propose une offre pour automatiser l’assemblage de machines quantiques à partir de composants bruts.

Mais dans l’ensemble, les premières entreprises utilisatrices sont encore dans une phase d’expérimentation et de montée en compétence, souligne Sam Lucero, ancien analyste principal de l’informatique quantique chez Omdia (groupe Informa TechTarget).

Toutefois, les premiers cas d’usage opérationnels sont en train d’émerger. « Ces entreprises pourraient sans doute obtenir les mêmes résultats, voire de meilleurs, avec des ordinateurs classiques, mais elles veulent explorer dès maintenant le quantique », analyse-t-il.

« Les entreprises qui s’étaient préparées [...] étaient à l’aise avec ces nouveaux outils (comme ChatGPT) et elles ont pu avancer beaucoup plus rapidement que leurs homologues qui ne savaient pas de quoi il s’agissait. » Michael BiercukCEO & Founder, Q-Ctrl

Michael Biercuk de Q-Ctrl fait une analogie entre l’arrivée de l’IA et ce qui se passe actuellement dans le cycle d’adoption de l’informatique quantique.« Avec ChatGPT, de nombreuses organisations ont été prises de court, alors que d’autres avaient déjà expérimenté diverses formes de Machine Learning, d’apprentissage par renforcement et d’IA », compare-t-il.

« Celles qui s’étaient préparées avaient des compétences internes, elles étaient à l’aise avec ces nouveaux outils – comme ChatGPT – et elles ont pu avancer beaucoup plus rapidement que leurs homologues qui ne savaient pas de quoi il s’agissait. » Les premiers à adopter de l’informatique quantique agiraient de manière dynamique pour obtenir un avantage similaire, conclut Michael Biercuk.