Hauts-de-Seine, une énième collectivité victime de cyberattaque

C’est sur les réseaux sociaux que le département des Hauts-de-Seine a annoncé la nouvelle, vers 10h, ce mardi 20 mai au matin : il a « été victime d’une cyberattaque de grande ampleur ».

Comme recommandé dans une telle situation, « l’ensemble des systèmes d’information et des moyens de communication habituels ont été désactivés pour une période indéterminée ».

Muriel Hoyaux Mallat, directrice de la communication du département, ajoute que « toutes les mesures sont mises en œuvre pour évaluer l’impact, protéger les données des agents et des usagers et rétablir les accès au réseau et aux applications. Les équipes et les prestataires SI sont pleinement mobilisés en ce sens ».

Ce n’est pas la première fois que le département des Hauts-de-Seine est confronté à un incident de cybersécurité. Début 2023, il avait fait état d’une « intrusion informatique », expliquant avoir « pris l’initiative de bloquer temporairement les accès au système d’information ».

Cette année-là, le département était la seconde collectivité territoriale connue affectée par un tel incident. En 2025, elle est la huitième victime de cyberattaque. Mais ce nombre est très largement inférieur à la réalité.

Car depuis le début de l’année, à fin avril, Cybermalveillance.gouv.fr a reçu près de 160 demandes d’assistance pour attaque avec rançongiciel de la part de collectivités territoriales.

Selon Maire Info, l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (Anssi) a traité 218 incidents de cybersécurité ayant affecté des collectivités territoriales en 2024.