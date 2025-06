Scaleway bâtira sa Data PaaS souveraine sur les fondations de Saagie

Né en 2013 sous le nom Creative Data, Saagie a fait évoluer sa plateforme de la gestion des data lake à la gouvernance des flux de données par et pour les data engineers.

En sus de l’orchestration de pipelines de données, il a ajouté des fonctions pour bâtir des projets analytiques et BI en s’appuyant sur Superset, et d’intelligence artificielle à l’aide, entre autres, de Mlflow.

Saagie a rapidement vanté une philosophie agnostique et proche de l’open source : il prend en charge une large gamme de moteurs de traitements (Apache Spark, BiQuery, Trino, etc.) et de gestion de flux de données (Airbyte, Argo CD) sa plateforme peut être déployée sur plusieurs clouds, dont AWS, Azure, GCP et OVHcloud.

Une philosophie technique commune Bientôt ses services s’exécuteront sur les serveurs de Scaleway. « [La technologie de Saagie] repose sur une couche d’orchestration robuste, qui connecte les différentes étapes du cycle de vie des données : ingestion, stockage, traitement, machine learning et visualisation », estime Scaleway. « Déjà adoptée par de nombreuses institutions publiques et grands comptes, Saagie simplifie la gestion des projets data et IA à grande échelle ». Sa plateforme a été ou est utilisée par des entreprises comme la Matmut, Vallourec, But, le ministère des Armées, Bouygues construction, BVA ou encore AG2R La Mondiale. Précisons que l’opération au montant inconnu sert les besoins des deux entreprises. Saagie était en redressement judiciaire depuis le mois de juin 2024. Pour rappel, la société avait levé 25 millions d’euros en 2020, pour un total d’environ 37 millions d’euros. Scaleway qui est entré dans le processus de qualification SecNumCloud en janvier 2025, doit muscler ses capacités de traitement de données. Il propose pour l’instant des services de stockage objet et bloc, de bases de données managées principalement orientées applications (MongoDB, Redis, PostgreSQL, MySQL), des services de streaming de données, un Hub IoT, un Data Lab basé sur Apache Spark, ainsi que des services de LLM as a service, d’inférence managée en sus de clusters GPU Nvidia. « Pour accélérer l’adoption de l’IA, Scaleway doit proposer un écosystème PaaS data à la pointe de la technologie. Saagie contribue à nous doter de cette expertise unique », déclare Damien Lucas, directeur général de Scaleway, dans un communiqué de presse. Techniquement, Scaleway porte une philosophie similaire à Saagie : la majorité des services qu’il propose s’appuie sur des briques open source.